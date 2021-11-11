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拜登政府規定醫護員工接種新冠疫苗 十州聯手提告

記者顏伶如／綜合報導

包括內布拉斯加州、阿肯色州、新罕布夏州在內十州檢察長，10日向密蘇里州東區美國聯邦區域法院(U.S. District Court for the Eastern District of Missouri)聯合提告，指控拜登政府要求醫護場所員工接種新冠疫苗的強制規定「手段武斷且任意行事」，要求法院依照行政程序法(Administrative Procedure Act)撤銷疫苗接種令。

根據法院紀錄，密蘇里州、內布拉斯加州、阿肯色州、堪薩斯州、愛阿華州、懷俄明州、阿拉斯加州、南達科他州、北達科他州、新罕布夏州檢察長10日聯合向聯邦法院提告，對聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)11月4日頒布的疫苗接種規定提出挑戰。

聯邦醫療服務中心規定，要求在全美7萬6000個醫療相關場所任職的1700萬名員工必須接種新冠疫苗，機構才能繼續領取聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)及聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)補助。

訴狀中指出，聯邦醫療服務中心強制要求醫護員工接種疫苗的規定「手段武斷且任意行事」，對於可能衍生各州醫護人力短缺的影響，缺乏考慮。

疫苗 內布拉斯加州 聯邦醫療保險

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