拜登政府規定醫護員工接種新冠疫苗 十州聯手提告

包括內布拉斯加州 、阿肯色州、新罕布夏州在內十州檢察長,10日向密蘇里州東區美國聯邦區域法院(U.S. District Court for the Eastern District of Missouri)聯合提告,指控拜登政府要求醫護場所員工接種新冠疫苗 的強制規定「手段武斷且任意行事」,要求法院依照行政程序法(Administrative Procedure Act)撤銷疫苗接種令。

根據法院紀錄,密蘇里州、內布拉斯加州、阿肯色州、堪薩斯州、愛阿華州、懷俄明州、阿拉斯加州、南達科他州、北達科他州、新罕布夏州檢察長10日聯合向聯邦法院提告,對聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)11月4日頒布的疫苗接種規定提出挑戰。

聯邦醫療服務中心規定,要求在全美7萬6000個醫療相關場所任職的1700萬名員工必須接種新冠疫苗,機構才能繼續領取聯邦醫療保險 (Medicare,俗稱紅藍卡)及聯邦醫療補助計畫(Medicaid,俗稱白卡)補助。

訴狀中指出,聯邦醫療服務中心強制要求醫護員工接種疫苗的規定「手段武斷且任意行事」,對於可能衍生各州醫護人力短缺的影響,缺乏考慮。