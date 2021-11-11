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前新澤西州長克利斯蒂透露願與川普較量2024選舉

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍前任新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)。美聯社
共和黨籍前任新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)。美聯社

共和黨籍前任新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)接受即將播出的Axios on HBO紀錄片訪問時，批評前總統川普在2020年大選落敗，並說願意與川普互相比較。先前媒體報導傳出，克利斯蒂打算在2024年角逐白宮大位，這段受訪談話則被認為是對川普隔空下戰帖。

59歲的克利斯蒂接受最新一集Axios on HBO訪問時說：「我無意與川普捲入一來一往的唇槍舌劍。」他接著說：「但我要說的是，我在2013年競選連任的時候，拿下60%的得票率。他競選連任的時候，則輸給了拜登。」

克利斯蒂說：「我很樂意接受相互比較，因為這才是真正重要的。」克利斯蒂的Axios on HBO專訪訂於14日在HBO電視頻道播出，預告片則在11日曝光。

華盛頓郵報報導，克利斯蒂與川普關係頗佳，2020年大選總統候選人電視辯論會之前，克利斯蒂還對川普提供建議。

上周末，克利斯蒂在拉斯維加斯舉行的「共和黨猶太人聯盟」(Republican Jewish Coalition)發表演說指出，共和黨不該只會想著去年選舉，因為繼續糾纏下去是在「浪費時間」。川普連任失利後，迄今仍堅稱勝選結果遭到「偷竊」，持續散布選舉陰謀論。

對於克利斯蒂的「共和黨猶太人聯盟」演說內容，川普8日發表聲明回應說道，克利斯蒂「被罵翻了」。川普指出：「大家都記得，克利斯蒂離開新澤西州的時候，施政滿意度不到9%，創下新低紀錄，他們根本不想聽他大放厥詞。」

Axios新聞網站報導，根據羅格斯大學伊格爾頓中心(Rutgers-Eagleton poll)民調紀錄，克利斯蒂2018年1月從州長職位卸任時，施政滿意度為19%。

在訪問中，克利斯蒂重申共和黨不應該把關注重點繼續放在2020年大選。他說：「我已經做出明確決定，要把時間花在辯論拜登與賀錦麗的政策，用來協助共和黨於2022年贏得各州州長選舉以及參眾兩院。」

他說：「我不會放棄這個論點。我覺得與其跟其他共和黨員內鬥，不如跟拜登政策對抗，會得到更多成效。」

自從1月6日國會暴動之後，克利斯蒂與川普的交情趨於冷淡。克利斯蒂在訪問中說，依舊把川普視為朋友。

川普 共和黨 新澤西州

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