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萬物齊漲 共和黨加強力道猛批「拜登通膨」

記者顏伶如／綜合報導
共和黨抓緊機會加強批判力道，將這波漲價趨勢定調為「拜登通膨」(Bidenflation)。(美聯社)
共和黨抓緊機會加強批判力道，將這波漲價趨勢定調為「拜登通膨」(Bidenflation)。(美聯社)

各種生活物資價格飛漲，美國民眾今年底過感恩節、耶誕節開銷變重，有線電視新聞網(CNN)分析，通貨膨脹儼然已成拜登總統下一個政治夢魘，問題盤根錯節，涉及國內與國際因素，短時間內恐難迅速解決，共和黨則抓緊機會，加強批判力道，並將這波漲價趨勢定調為「拜登通膨」(Bidenflation)。

報導指出，生活開銷負擔增加讓民眾叫苦連天之際，讓共和黨找到對拜登發動猛烈攻擊的基點，直指拜登野心勃勃的政治計畫，讓美國在過去這段期間以來累積的經濟成果，付諸流水。

眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)資深成員、共和黨籍德州眾議員布萊迪(Kevin Brady)表示，對於美國家庭來說，這波漲價潮宛如一次「承擔不起的減薪」。

布萊迪說：「難怪美國人現在把通貨膨脹跟疫情共同視為最為憂心的兩大問題，民眾覺得上看4兆元的拜登稅收及支出計畫，將讓物價問題更加惡化。」

共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)10日也針對通膨問題對拜登政府提出批判。

她在推特發文寫道：「拜登政府曾經嘗試解決問題，但後來沒能成功，想要依賴敵人來降低油價。現在，他們則把目光轉向戰略石油儲備(Strategic Petroleum Reserve)。這是不對的。我們應該支持美國原油廠商，好讓他們能夠滿足民眾需求。」

拜登先前對產油國家公開喊話，呼籲增產石油，讓油價得以降低。報導指出，拜登的訴求不但沒有獲得回應，反而讓自己處於劣勢。

另一方面，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)日前表示，供應鏈問題可能延續到明年，更讓民眾對拜登政府解決問題的能力產生懷疑。倘若通膨問題到明年仍無法解決，期中選舉對民主黨而言將是一場硬仗，即使有立法成果也無法拉抬選情。

報導指出，CNN「事實查證」(fact check)顯示，共和黨指責民主黨法案開銷龐大導致物價上漲的說法，與現實有所出入。供應鏈混亂、石油輸出國家組織(OPEC)產量緊縮等都是背後因素，讓問題變得錯綜複雜。

有線電視新聞網分析指出，諷刺的是，拜登競選政見主軸就是保證會讓勞工階級的生活過得更好，拜登政府推動的基礎建設法案與社會安全網法案，雖然規模龐大，實際成效卻要等待數月甚至數年才能讓民眾有感。

白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)接受CNN訪問時說，拜登施政已讓美國經濟好轉。他說：「由於疫情的關係，從經濟方面來看，我覺得現在國家的狀況，比起一年前已經改善許多。我們還有很多事情要做，我想選民們都希望能看到實際成果，不是只聽我們說而已。」

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