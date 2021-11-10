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結盟Lordstown 鴻海：俄亥俄將成北美電動車研製樞紐

記者謝艾莉／台北報導
Lordstown與鴻海宣布，雙方建立革命性戰略夥伴關係。（圖：鴻海提供）
Lordstown與鴻海宣布，雙方建立革命性戰略夥伴關係。（圖：鴻海提供）

商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors公司與全球最大的科技製造與服務商鴻海科技集團宣布，雙方於今日正式簽屬俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議。

依據先前的公告，Lordstown 與鴻海在美東時間9月30日簽訂原則協議（AIP），雙方將在俄亥俄州Lordstown的現有生產和裝配廠，共同推動Lordstown Motors的電動車項目。在簽訂原則協議後，鴻海隨即以每股6.8983美元的價格，向Lordstown Motors 認購約5000萬美元的普通股股份。最終資產購買協議（APA）實現了原則協議( AIP)的 相關條款如下：Lordstown Motors以2.3 億美元出售Lordstown廠房與設備予鴻海，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和電池包資產。

此外，鴻海同意於11月18日前支付頭期款一億美元，並在2022年2月1日以及4月15日之前各支付5000萬美元。本次收購價款的餘額，將在交割日支付。雙方已同意針對Lordstown 的Endurance 電動皮卡車款，於交割日前簽署一份代工製造協議，目前雙方設定目標在2022年4月30日前完成簽署。

雙方將規畫簽署一份合資協議，以MIH開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車。 Lordstown 和鴻海分別有在北美以及國際市場銷售新電動車的權利。鴻海將於交割日獲得170 萬股Lordstown Motors普通股認股權，每股認股權價格為10.50美元。本次資產採購交易的完成，必須包括簽訂代工製造協議、獲得監管單位批准、並符合其他相關交割條件。

鴻海科技集團劉揚偉董事長表示，此次合作象徵著我們與 Lordstown Motors 未來將能整合雙方資源優勢，把俄亥俄州發展成為鴻海在北美洲最重要的電動車製造和研發樞紐。我們將會注入鴻海在資通訊產業的軟硬體能力，結合在地夥伴的豐富汽車產業經驗，一定能夠為客戶提供更即時、更高效的電動車。

鴻海本次建立起的合作夥伴關係，將加速擴大廠房的生產規模，進一步發揮Lordstown工廠的潛在價值。占地640 英畝、以及620萬平方英尺樓地板面積的Lordstown廠房，將從北美最大的內燃機汽車工廠之一，轉變為先進的電動車製造工廠。鴻海有極大的機會可以讓廠房充分運用，日前也已宣布 Fisker 的PEAR 專案將在Lordstown工廠生產。

Lordstown Motors 和其他在該工廠生產車輛的品牌商都將受益於產能利用率的提高、共用零組件、並且分攤成本。運用共享的生產空間以及MIH開放平台的優勢，將能為更小型、更專業的電動車廠提供規模優勢，而這些效益在過去都必需是大型、完全整合的車廠才能享有的。

最後，與鴻海的合作可望讓 Lordstown Motors 能顯著降低其原材料、零組件和其他成本。作為全球最大的科技製造服務商之一，鴻海將憑藉採購能力、供應鏈網絡和物流能力，大幅改善車輛生產成本，降低供應鏈風險。Lordstown Motors也能運用鴻海在軟硬體整合的優勢，特別是鴻海跨國的電子製造經驗，這對未來發展電動車至關重要。

Lordstown與鴻海宣布，雙方建立革命性戰略夥伴關係。（圖：鴻海提供）
Lordstown與鴻海宣布，雙方建立革命性戰略夥伴關係。（圖：鴻海提供）
Lordstown與鴻海宣布，雙方建立革命性戰略夥伴關係。（圖：鴻海提供）
Lordstown與鴻海宣布，雙方建立革命性戰略夥伴關係。（圖：鴻海提供）

鴻海 電動車 俄亥俄州

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