福斯資深主播：最瞧不起自己打疫苗卻叫觀眾別打的名嘴

職業美式足球聯盟(NFL)綠灣包裝工隊(Green Bay Packers)四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers，圖)未接種新冠疫苗卻公開聲稱已打疫苗，消息除出遭到輿論撻伐。美聯社

職業美式足球 聯盟(NFL)綠灣包裝工隊(Green Bay Packers)四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers)未接種新冠疫苗 卻公開聲稱已打疫苗，消息除出遭到輿論撻伐。福斯新聞網(Fox News)資深主播瑞維拉(Geraldo Rivera)9日晚間指出，羅傑斯遭到抨擊是罪有應得，是否打了疫苗本來就不應該扯謊。瑞維拉9日也在推特 發文寫道，最瞧不起那些打了疫苗卻呼籲觀眾別打疫苗的名嘴。

今年8月，羅傑斯在記者會上被問到是否接種新冠疫苗時回答：「有的，我打了疫苗。」但實際上羅傑斯並沒有打疫苗，上周確診感染新冠病毒，引起軒然大波。美式足球聯盟9日以違反美式足球聯盟球員協會(NFL Players Association)協議為由，對綠灣包裝工隊開罰30萬元，羅傑斯與隊友拉薩德(Allen Lazard)也各自面臨1萬4650元罰款。

瑞維拉9日晚間在福斯新聞網談話節目「漢尼提」(Hannity)中說，民眾對於羅傑斯謊稱有打疫苗高度反彈，是可以理解的。

瑞維拉舉例說：「我的孫子們因為年齡還小，尚未打疫苗，如果我帶著他們跟你在同一個室內空間，你謊稱有打疫苗，卻在我孫子身邊打噴嚏，這就是犯罪。這真的非常自私。」

疫情爆發以來，福斯新聞網多次遭到輿論批評散布反疫苗宣傳及有關新冠病毒的不實訊息。福斯重量級主持人漢尼提(Sean Hannity)曾在節目中多次批評疫苗接種規定，但根據媒體報導，漢尼提自己其實打了疫苗。

瑞維拉9日在推特發文寫道：「最讓人瞧不起的，就是那些打了疫苗卻呼籲支持群眾要為自由而戰(並且死亡)的名嘴。」

瑞維拉推文寫道：「這就好像一個安全站在街頭的屁孩，鼓吹站在岩壁的別人要往下跳。」