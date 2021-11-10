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新聞周刊分析：艾布蘭能否再次拯救民主黨？

共和黨鎖定學校為選舉主軸 最新民調：僅3%民眾認同

記者顏伶如／綜合報導
共和黨在維吉尼亞州選舉出奇致勝，主打疫情期間家長對學校教育的挫折感而催票成功，「學校」成為共和黨進軍2022年期中選舉的選戰主軸。圖為維州州長當選人楊京的支持者在獲知其當選後，現場歡呼。路透
共和黨在維吉尼亞州選舉出奇致勝，主打疫情期間家長對學校教育的挫折感而催票成功，「學校」成為共和黨進軍2022年期中選舉的選戰主軸。圖為維州州長當選人楊京的支持者在獲知其當選後，現場歡呼。路透

共和黨在維吉尼亞州選舉出奇致勝，主打疫情期間家長對學校教育的挫折感而催票成功，「學校」成為共和黨進軍2022年期中選舉的選戰主軸。不過，最新民調顯示，全美成年人受訪者當中，僅3%認同「學校」是最關切的頭號議題。相較之下，物價一路漲，供應鏈危機導致缺貨等問題，讓「經濟」成為選民最為念茲在茲的選舉議題。

雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov在11月4日至8日間，對抽樣選出全美1673名成年人進行問卷調查。統計結果顯示，育有18歲以下兒女的家長當中，約有5%受訪者認同「學校」是最關切的頭號議題。若以全體受訪者來看，則只有3%民眾認為「學校」是最重要的選舉議題。就連在共和黨籍受訪者當中，也只有2%認為「學校」是期中選舉的首要議題。

從這份問卷調查結果可以看出，共和黨在維州州長選舉的勝利方程式，不足以論斷2022年期中選舉鹿死誰手。

校園防疫規定、批判種族理論(critical race theory，CRT)等涵蓋於「家長權利」(parents' rights)框架底下的問題，雖然讓共和黨得以在身為「藍州」的維州一舉突破，卻不太可能在全國規模的期中選舉時，放大到變成影響勝敗的關鍵所在。共和黨想要贏回國會多數席次，光靠批評學校教材是不夠的。

雅虎新聞分析，民主黨在期中選舉真正面臨的考驗在於，除非陷入停滯的美國經濟得以提振，拜登總統低迷的施政滿意度也必須只跌回升。

統計結果顯示，相較於3%受訪者說「學校」是期中選舉的最重要議題，高達31%受訪者則說「經濟」是首要議題。另外有13%受訪者說「醫療保險」是最重要議題。選擇「氣候變遷」、「疫情」、「移民問題」為首要議題的受訪者，分別占10%、10%及9%。

雅虎新聞報導，拜登施政滿意度持續下降，讓參加2022年的民主黨候選人受到牽累。在這項調查中，51%受訪者不滿意拜登的執政表現，比例創下雅虎新聞與民調機構YouGov相同民調推出以來的新高。

被問到民主黨2024年總統大選應該如何推派人選時，民主黨員及傾向支持民主黨的獨立選民當中，38%回答「拜登」，41%則回答「另覓他人」。

期中選舉 共和黨 民主黨

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