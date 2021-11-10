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商務部長雷蒙多：台積電表示 提交營業資料是好提議

編譯張佑生／綜合報導
美國商業部長雷蒙多9日在白宮舉行記者會。（路透）
美國商業部長雷蒙多9日在白宮舉行記者會。（路透）

南南韓際廣播電台10日報導：南韓產業通商資源部長官文勝煜當地時間9日訪問美國，與美國商務部雷蒙多(Gina Raimondo)進行了約40分鐘的會晤。

美國政府為解決半導體供應短缺問題，要求三星電子等全球半導體企業提交半導體生產和銷售資料。在提交截止日期的第二天，韓美政府人士隨即進行了會晤。

對照南韓政府保護本國半導體業者的積極態度，對於台積電已提供晶片供應鏈相關資料給美國商務部，經濟部長王美花8日說，內容都為廠商個別資料，政府不會干涉。

文勝煜表示，美方出於穩定全球半導體供應的目的要求提供相關資料，將不會根據「國防生產法」再次要求提供信息。文勝煜還說，「韓美產業合作對話」將從局長級對話升級為部長級對話，並另設半導體合作對話小組，將於12月8日舉行首次會議。

美國政府要求各國企業提交商業機密引發了批判，對此，美國商務部長雷蒙多親自在美國白宮舉行的記者會上強調，各國企業是自願提交資料。雷蒙多表示，台灣台積電（TSMC）等與自己進行對話的所有企業的負責人都表示提交資料是一項好提議。雷蒙多說，擴大半導體供應的透明度將可消除供應鏈瓶頸。應美方要求此次提交資料的半導體相關企業共計189家。預計美國商務部在研討相關資料的過程中，將繼續與南韓企業進行協商。

美國 雷蒙多 商務部

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