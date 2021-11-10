被獄警打到癱瘓趴牢房 俄州21歲性犯罪者獲賠1750萬元

性犯罪者遭獄警打到癱瘓，獲賠1750萬。（示意圖／取材自Pixabay）

美國俄亥俄州 21歲兒童性犯罪者弗萊徹（Seth Fletcher）去年在獄警脫衣搜查時遭「虐待和惡意暴力相向」，他被按倒在地時脊髓損傷，最後因癱瘓獲賠1750萬美元。

當時獄警諾克斯（Dustin Knox）和科伊（Christopher Coy）在弗萊徹身上發現了一根香煙，懷疑其中含有毒品。他們為弗萊徹戴上手銬，並在下午6時後送他進隔離牢房。科伊將弗萊徹重摔地上，讓他遭受嚴重的脊髓損傷。

Seth Fletcher was two months away from his release when two prison guards tackled and struck him with "sadistic and malicious force" in April 2020, resulting in critical injuries, including quadriplegia, according to the lawsuit. https://t.co/IxasqNBmhO — 48 Hours (@48hours) November 3, 2021

弗萊徹自陳當下無法感覺或移動腿，獄警卻沒有理會他的傷勢，繼續抬著他到牢房多次將他的臉重摔地面。他向獄警諾和醫護人員求助但無人理會，甚至他跟獄警要水喝時，他們還將水直接倒在他的臉上。他就這樣在牢房裡無法動彈躺了整整一晚，直到隔天早上9時49分，心理學家來訪才送他就醫。

一名獄警奧斯本（Garrett Osbon）因弗萊徹的訴訟辭去職務，他還在社群 平台吹噓此事表示：「被我打斷鼻子的那個傢伙現在脖子斷掉、癱瘓了，據說他的臉現在看起來像被水泥壓過。很開心我參與讓他癱瘓的過程，太爆笑了。」弗萊徹事後胸部以下癱瘓，現在只能以輪椅代步。

弗萊徹的律師在與俄亥俄州達成和解後，在11月1日聲明中宣布了創紀錄的1750萬美元賠償金額。

弗萊徹18歲時因涉及未成年人的性犯罪而被判2年徒刑，該罪行包括弗萊徹16歲女友自願錄製的影像，刑期還剩2個月。弗萊徹目前住在一家療養院，他的母親透露未來會使用和解金改造住家成無障礙空間，好讓她能在家照顧兒子。