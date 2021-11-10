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蘋果請求延後App Store加入第三方支付 法官不准

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果聲請延後App Store加入第三方支付，9日遭法官駁回。（美聯社）
蘋果聲請延後App Store加入第三方支付，9日遭法官駁回。（美聯社）

美國法官9日駁回蘋果Apple）對於延後應用程式商店（App Store）加入第三方支付的請求。該公司被勒令在12月的限期前、更改其App Store獲利豐厚的商業模式，允許開發商引導用戶避開抽成，儘管「要塞英雄」開發商Epic Games對蘋果提出的反壟斷案還在上訴。

除非iPhone製造商能從上訴法院取得暫緩執行令，否則地方法院法官Yvonne Gonzales Rogers在9月10日的裁決——要求蘋果90天內變更作法，允許設置按鍵、連結和app內部訊息，說明app付費可以不經過蘋果會抽成的內購支付系統——可能害這家科技巨擘每年損失數十億美元。

Rogers表示：「蘋果的聲請是基於對本庭裁決的選擇性解讀，忽視支持所有支持此一禁令的裁決。該聲請存在根本性缺失。」

根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence），要求蘋果降低App Store抽成的壓力，在最糟情況下，可能使該公司營收減少20億到40億美元。蘋果目前的抽成比高達30%。

儘管蘋果大致贏得與Epic的對決，但這家全球最有價值的科技公司並沒有完全脫離危險，遠離對其擔任數位經濟守門人角色的挑戰，目前美國國內外還有多起尋求蘋果開放App Store給競爭對手的反壟斷訴訟、聯邦或州政府機關展開的反托辣斯調查，以及試圖限制其業務和影響力的立法。

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