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新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

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新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

記者牟蘭╱新澤西州報導
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

住在新澤西州中部桑莫賽郡(Somerset)的周玉慧(Yu-Hwei Chou，姓名皆音譯)，涉嫌於9日上午殺害一雙親生兒女，七歲的女兒和十個月大的幼子皆死車內後座，被警方拘捕後以兩項一級謀殺罪名移送法辦；警方稱，周女將被綑綁的兩名死者放在汽車後座，目前尚不清楚她的作案動機。根據臉書顯示，周玉慧是台灣移民。

根據桑莫賽郡希爾斯伯勒鎮(Hillsborough Township)警方消息，當地警方於9日上午7時41分收到報案，稱有一輛拋錨的汽車停泊在山景路(Mountain View Road)附近；警方趕到現場後，發現車內的後座上有兩名兒童，檢查後發現兩人均失去生命體徵，當場宣告死亡。

警方表示，兩名年幼死者身上有明顯被綑綁的痕跡， 一名男嬰被放置在嬰兒座椅上，另一名女童安置在兒童座椅上；經調查，警方稱這輛轎車的車主是36歲的周玉慧，兩名死者是她七歲的女兒薩曼莎(Samantha Ross)與十個月大的兒子保羅(Paul Ross)。

桑莫賽郡檢察官羅伯森(Michael H. Robertson)表示，初步調查顯示，周玉慧涉嫌殺害兩個親生子女，警方在案發現場拘捕一直站在車後的嫌犯，但目前尚不清楚她的作案動機，法醫正在調查兩個孩子的死因。

一名拖車司機發現周玉慧轎車，司機的父親朗伯特(Robert Long)表示，他的兒子於當天早上發現在一條廢水溝旁的周玉慧，上前詢問她是否需要幫助，隨後就看見車裡已經失去知覺的兩名死者，立即報警求助。

死者鄰居聽聞此案後震驚不已，鄰居貝利(Helen Bailey)哭著表示，她不明白周玉慧為何殺害自己兩名幼子，「我沒有見過那個小孩，但我想他一定非常可愛；那個女兒長得非常漂亮，是小區裡最可愛的孩子」。

周玉慧被檢方以兩項一級謀殺的罪名提告，隨後被送往桑莫賽郡監獄羈押，等待醫生有關精神疾病的檢查報告；警方呼籲，若有任何知情者請電(888)577-8477，消息來源絕對保密。

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