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芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

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芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。(讀者提供)
位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。(讀者提供)

一名近期才從芝加哥大學畢業的24歲男性，9日下午1時54分左右，在校園附近54小街900號的行人道上，遭一名持槍搶劫匪徒當街槍殺，歹徒作案後跳上停在旁邊的車輛逃逸，目前死者身分仍未公布，但根據可靠消息指出，這名受害者為亞裔，且有可能是華人。

芝加哥警局表示，24歲的受害男子當時走在54小街夾愛麗斯大道(Ellis Ave.)交口的行人道，一輛深色車輛突然在其旁邊停靠，一名男嫌從車內走出到該名亞裔男旁，要求其交出財物，搶劫過程中，歹徒不知何故對受害者開了好幾槍，其中一發子彈打中受害者胸部。

警察據報後立即趕到現場，中槍男子雖經送到芝加哥大學醫院仍不治。

該部涉案車輛之後有人看見往54小街西向逃逸。

事發地點有許多學生聚居，旁邊還有一小座兒童公園，平日人車來往頻繁，芝大學生聽到有人在該地點遭到搶劫槍殺，都感到十分意外與震驚。

芝大稍後發出聲明給所有師生，確認該名不幸遭槍殺的死者，近期才從芝加哥大學畢業，該校正與芝加哥警局合作，收集更多案件信息，事發後，芝大警局已經立即增加校園附近的巡邏，雖然現階段沒有任何跡象顯示該事件為系列案件，但學校鼓勵所有人提高警覺、謹慎行事。

這起搶劫槍殺事件發生前兩小時，芝大才送出一份「安全通知」，告知學校老師、學生有關東53街1500號附近有槍擊案，警方表示，兩家當地商家及多部車輛均在該槍擊案中被子彈擊中。

20歲的芝加哥大學大三學生路易斯(Max Lewis)今年7月1日從芝加哥市搭乘綠線捷運準備返回校園時，不幸遭到從車窗竄入的流彈打中頸部，雖緊急送醫急救仍於5日不治。

今年年初芝大博士班中國留學生范軼然，則在芝大校園附近公寓停車場遭槍手濫殺。

芝加哥市的槍枝暴力問題越演越烈，上個周末全市共有50人中槍、九人死亡。

芝加哥 哥大 中國留學生

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