拜登和習近平 下周視訊高峰會 美中正敲定日期

白宮發言人重申，美中原則上已同意在年底以前舉行元首線上高峰會。（美聯社）

彭博引述知情人士報導，美國 總統拜登和中國 國家主席習近平 預定於下周舉行一次視訊高峰會。

這次遠距峰會召開之際，美中兩大經濟體之間的關係近幾個月來已經悄悄改善。不過兩國在台灣問題上仍存在爭執，並且華盛頓對北京日益擴大的核武也漸有戒心。

兩位不願具名的知情人士向彭博透露，拜習會的確切日期仍在協商中。其中一位補充說，此次峰會不會涉及美國駐成都領事館和中國駐休斯敦領事館是否重新開放的問題。白宮和國務院發言人沒有立即回覆置評請求。

白宮發言人 Karine Jean-Pierre周一重申，雙方原則上已同意在年底以前舉行線上對話。她說：「這是目前負責任地控管我們兩國之間競爭的努力之一」，「目的不在尋求明確成果」。

兩人之前已通過兩次電話，雙方也有多次較低層級官員的交流，不過美國已表示，對於中方態度有欠積極感到失望。

隨著中國繼續執行新冠肺炎疫情清零政策，習近平為訂於明年舉行的中共重要會議做準備，他已經21個月沒有離開過中國 。最近在羅馬舉行的20國集團領導人會議和在格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會，習近平均未出席。