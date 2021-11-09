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世界OnAir／總統防疫不力被起訴 巴西人民怎麼看他

世界OnAir／總統防疫不力被起訴 巴西人民怎麼看他

世界新聞網
巴西總統波索納洛日前遭參議院委員會以「故意犯罪」、「騙術」和「違反人道罪」等罪名起訴。Getty Images
巴西總統波索納洛日前遭參議院委員會以「故意犯罪」、「騙術」和「違反人道罪」等罪名起訴。Getty Images

全球新冠疫情未歇，正當各國都在極力鼓吹人民接種疫苗之際，竟然有一國之尊不肯施打疫苗，並無視該國新冠病歿人數高居世界第二，他就是巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)。波索納洛日前到紐約開會，甚至被披薩店拒之門外，只能站在路邊吃披薩，連總統夫人都是到了紐約才打了第一劑疫苗。

上個月，巴西參議院委員會一份長達1200頁的調查報告指出，總統應為政府不當管理、導致60萬人喪命，被以「故意犯罪」行為起訴。主導此事的參議員卡列洛斯（Renan Calheiros）透露，他對總統的9項指控中，還包括「騙術」和「違反人道罪」。

來自台灣、目前旅居巴西聖保羅的曾瀚慧(約克)以近距離的視角，觀察巴西人民對此一事件的反應。曾瀚慧說，先前人民對這類政治性的調查多不抱任何期待，認為只不過是政治人物之間的「遊戲」，即便這次總統真的要被起訴了，許多人對結果仍抱持悲觀態度。

引起巴西總統被起訴的關鍵是疫苗，曾瀚慧表示，巴西從今年一月開始進口疫苗，施打對象也是從醫護、年長者開始。但最讓曾瀚慧震驚的是，有些落後地區因為接種點不多，年長者甚至需要排隊20小時以上才能打到疫苗，有時排到了，才被告知疫苗已經用罄。她還透露更荒謬的事是，有一名小男孩在醫院玩、把插頭拔掉了，整個州的疫苗便報銷了；有人打到過期疫苗，官方的回應是，再補打一劑新的便是。

目前巴西有七成民眾接種第一劑疫苗，四成民眾打完第二劑。巴西與美國同樣採取聯邦制，曾瀚慧說，該國防疫有大部分要感謝各州州長，他們鼓勵人民打疫苗，但是反疫苗、認為疫情不存在的反而是總統波索納洛；各州提出的防疫政策，往往最後被總統否決了。加上各州的文化、習慣不同，封城、解封的時間也不同，除了推動疫苗護照外，在企業疫苗令上也未受到法院的支持。

對樂觀的巴西人來說，由於病毒對生命的威脅，似乎呈現一種隨機、無法掌控的狀態，導致大家對疫情的態度是「那就賭一把，享受當下好好生活，一切聽天由命」。曾瀚慧表示，疫情對巴西經濟的衝擊也和其他國家一樣，許多店舖正在招租，百貨公司甚至有一半是空的；相當於120、60元美金的兩次紓困金，目前政府似乎也無以為繼。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到人在巴西、剛打完兩劑疫苗的曾瀚慧，談到她對巴西人防疫態度的觀察，當總統說出新冠肺炎是「小感冒」時，也有民眾竟信以為真。對於總統被起訴一事，發現人們在發言討論時，幾乎每個人身邊都有摯愛死於新冠，曾瀚慧說，雖然這不盡然是總統的錯，但他至少不要「效法」川普一直進行反宣導。曾瀚慧無奈地表示，因為部分價值觀的相近，巴西至今仍有不少「波粉」死忠地支持總統波索納洛。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

曾瀚慧剛打完第二劑疫苗。曾瀚慧提供
曾瀚慧剛打完第二劑疫苗。曾瀚慧提供

疫苗 巴西 波索納洛

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