百年工業巨擘搶救股價 奇異將拆成3家公司

工業巨擘奇異在2000年初曾是全球市值最大的公司，但在金融危機後從高處跌落，如今為振衰起敝，宣布將拆分成三家公司。美聯社

美國 老牌工業巨擘奇異 集團（GE）9日宣布，有鑑於股價 多年來表現疲弱，將把集團拆分成三家公司，分別專注於航空、醫療保健及能源事業。奇異股價早盤應聲大漲6%。

奇異在聲明稿中表示，計畫於2023年初將醫療保健業務分割出去，接著在2024年初分拆能源事業，而「奇異」這塊招牌由拆分後的航空公司續用，現任執行長Lawrence Culp則執掌承續奇異這個名稱的公司。消息激勵GE股價在9日早盤開高走高，大漲6%。

Lawrence Culp表示，透過創造三家領導業界的全球上市公司，讓每家新公司都能從聚焦某一事業、量身訂做的資本配置及策略靈活性中受惠，為客戶、投資人及員工帶來長期成長和價值，「我們正投入專業技術、領導力和全球影響力，為客戶提供更好的服務。」

奇異於1800年代晚期由發明家愛迪生與夥伴共同創立。隨著美國經濟的遞嬗更替，這家歷史悠久的公司在上個世紀經歷了數次轉型，最終成為電器、噴射引擎和渦輪機的領導品牌。

在已故執行長威爾許（Jack Welch）的掌舵下，該集團在1980年代迅速擴張，跨入金融服務領域，並透過買下美國電視網NBC重返電視廣播市場，NBC體育節目帶來驚人的獲利成長，也使投資報酬率猛增。

奇異在2000年初曾是全球市值最大的公司，但隨著金融危機重挫了其金融事業，GE跌落神壇，再也沒能奪回此一頭銜。GE早在1896年便納入道瓊工業指數，享有「元老級」地位，但於2018年遭踢出。

儘管奇異股價在過去12個月來上漲55%，但過去20年來的表現卻始終不如大盤，據FactSet統計，GE股價自2009年以來年度報酬率為負2％，遠低於標普500指數的9％。