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CNN：換腎男子完成新冠疫苗接種還打補強針 卻無抗體

記者顏伶如／綜合報導
曾經接受腎臟移植手術的34歲男子林德(Andrew Linder)雖然已經完成新冠疫苗接種，還打了補強針，卻沒有抗體。圖為打疫苗示意圖。(美聯社)
曾經接受腎臟移植手術的34歲男子林德(Andrew Linder)雖然已經完成新冠疫苗接種，還打了補強針，卻沒有抗體。圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

許多美國民眾接種新冠疫苗之後，生活逐漸回歸正常，但對於免疫功能不足(immunocompromised)民眾來說，依舊過著足不出戶的日子。曾經接受腎臟移植手術的34歲男子林德(Andrew Linder)雖然已經完成新冠疫苗接種，還打了補強針，卻沒有抗體。

有線電視新聞網(CNN)報導，林德2019年9月接受腎臟移植手術，妻子艾米莉‧林德(Emily Linder)為他捐出一枚腎臟。為了避免手術後出現排斥反應，林德付出的代價是終身必須服用免疫抑制劑(immunosuppressants)藥物。

2020年3月，美國發生新冠疫情初期，艾米莉顧慮到平常工作當中會接觸遊民及監獄囚犯，擔心把新冠病毒帶回家害丈夫遭到傳染，因此搬回娘家暫住。

新冠疫苗獲得緊急使用授權後，住在俄亥俄州艾克隆(Akron)的林德便接種了兩劑輝瑞(Pfizer)疫苗，後來也打了補強針。

林德接受訪問時說，原以為生活可以恢復正常，沒想到希望卻落空。

他指出：「我完完全全沒有抗體。這讓我很驚訝，也很害怕，當然也覺得生氣。」他表示，與疫情初期的心情感覺相比，現在覺得一樣不安全，甚至覺得更加不安全，因為自己可能在後疫情時期遭到感染。

根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計，全美約有900萬民眾為中度或重度免疫功能不足患者，約占整體人口的3%。這些患者包括因為癌症或腫瘤而正接受治療的病患、器官移植患者、骨髓移植患者、愛滋病或愛滋病毒(HIV)帶原者，以及因為服用高劑量皮質類固醇(corticosteroids)或其他藥物，可能導致免疫系統受到抑制的病患。

疾管中心上周公布研究報告指出，免疫功能不足者可能需要施打三劑新冠疫苗，再加上一劑補強針，才能獲得像一般民眾施打兩劑新冠疫苗加一劑補強針的保護效果。

疫苗 美國 疫情

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