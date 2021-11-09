回應美印太司令涉台言論 中國國防部要求謹言慎行

中國國防部發言人譚克非。圖／中國國防部官網

美國 印太司令部司令海軍上將阿奎利諾近期被問及，美軍是否有能力在危急情況下援助台灣 時，表示美方擁有全球最先進、最強大的軍力，可應對任何突發狀態。中國 國防部發言人譚克非13日表示，台灣問題純屬中國內政，敦促美方切實尊重中國的核心利益和重大關切，謹言慎行。

阿奎利諾在4日的亞斯本安全論壇指出，美軍在印太地區的重要任務是確保亞太地區，包括台灣海峽的現狀得以保持。中共在香港、新疆、中印邊境以及南海等地區的作法令美軍擔憂，也讓他覺得有一種緊迫感，必須要對中國實施「綜合威懾」。

據中國國防部網站消息，譚克非指出，美軍有關人士屢次就涉華議題發表不負責任的錯誤言論，干涉中國內政，渲染中美對抗，中國對此表示堅決反對。

譚克非說，台灣、香港和新疆問題純屬中國內政，任何外國都無權干涉。美官員肆意干涉他國內政，是對國際法和國際關係基本準則的藐視和踐踏。

關於南海問題，譚克非也表示，美方作為域外國家，卻經常打著「航行自由」的幌子在南海炫耀武力、挑釁攪局，破壞地區國家共同維護南海和平穩定的努力。美國才是南海的「麻煩製造者」和地區和平穩定的最大威脅。

譚克非強調，當前，中美兩國兩軍關係正處在關鍵當口，何去何從備受兩國人民和國際社會關注。發展健康穩定的兩軍關係符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待。

譚克非說，中方對發展中美兩軍關係是有原則的，中方敦促美方切實尊重中國的核心利益和重大關切，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，謹言慎行，多做有利於兩國兩軍關係發展的事情。