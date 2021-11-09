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AAA：感恩節5340萬美國人出行 搭機人數激增8成

特派員黃惠玲╱綜合報導
AAA預測今年感恩節的搭機旅客將比去年大增八成。(特派員黃惠玲／攝影)
AAA預測今年感恩節的搭機旅客將比去年大增八成。(特派員黃惠玲／攝影)

美國汽車協會(AAA)9日公布今年感恩節民眾開車或搭機出遊預測報告指出，今年將有5340萬美國人將在感恩節前後出行，比去年增加了13%，而與新冠疫情前的2019年同期，僅差距5%，其中搭乘飛機的旅客數增加最多，比去年同期激增八成，已接近疫情前的紀錄。

AAA報告顯示，2020年感恩節期間，全美有4710萬人出行，2019年時此數字為5600萬人。而預備搭機的旅客預估為420萬人，僅比2019年的乘客數低了9%。而今年的感恩節旅行的人數增漲幅度，將是2005年以來最高的一年。

AAA資深副總裁兌戴爾(Paula Twidale)說，國際旅遊的重新開放，將推升人們與朋友、家人重新聯繫與探索新地方的意願，也將促進旅遊經濟明顯回升，「這也意味著各機場更加忙碌，旅客們也要有心理準備在機場安檢站 面對排隊人龍」。

美國汽車協會也提到，由於近來西南航空(Southwest Airlines)與美國航空(AA)均發生了電腦系統營運崩潰，加上員工短缺、國際旅遊增加，因此許多航空旅客都擔心機場與班機情況可能會變得一團糟。

協會發言人葛洛斯(Andrew Gross)說，建議國內班機提早兩小時抵達機場，國際班機則最好班機起飛前三小時就到機場，此外，由於變數多，他也建議旅客購買旅遊險，以免因為飛機延遲導致臨時增加大筆開銷，其他方法還包括「盡量選搭直飛班機」、「避開擁擠日」。

AAA指出，搭機出行的旅客大幅增加，但90%計畫感恩節出遊的民眾都選擇開車上路，因此汽油價格也隨著上漲；旅遊業者提醒，市場需求高，而相關行業的人手不足，因此機票、租車、酒店等費用，價格很難下降，確定出行者建議盡快預定上述服務。

今年油價每加侖平均為3.42元，比去年同期貴了1.3元，與2019年比則多出0.8元。

機場 美國 疫情

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