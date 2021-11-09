共和黨議員戈薩 改編日本動畫「擊殺」歐凱秀 被推特限流

共和黨籍聯邦眾議員戈薩在推特發出一支以「進擊的巨人」的二次創作影片，諷刺民主黨若干人。(美聯社)

共和黨 籍亞利桑納州聯邦眾議員 戈薩(Paul Gosar)日前在推特 分享一支以日文「移民的攻擊」為題的影片，影片開場便打出戈薩名字，其中一個片段呈現有著戈薩肖像的電腦合成動漫角色，擊殺有著民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)照片的另一個角色，引起輿論熱議。推特以出現「仇恨行為」為由對影片限流，戈薩則發表推文聲稱，製作團隊富有創意，得以免責。

Any anime fans out there? pic.twitter.com/TxX4qiJhOi — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) November 7, 2021

戈薩7日晚間透過眾議員推特帳號@RepGosar上傳的影片中，除了有擊殺歐凱秀角色的橋段，還有攻擊拜登總統的劇情。推特8日以違反有關「仇恨行為」(hateful conduct)使用規定為由，對影片祭出限流並加註警語。

推特加註警語中寫道，戈薩的影片並未遭到移除，原因是影片涉及「公共利益」(public interest)。

戈薩影片以日本漫畫「進擊的巨人」為故事主軸，戈薩照片透過電腦合成在影片當中成為主角。共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)、共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)也是影片中的英雄人物。有著歐凱秀臉部照片的角色，被戈薩角色擊殺死亡。

戈薩另外透過個人推特帳號@DrPaulGosar發文中寫道，製作團隊非常有創意，得以免責。

歐凱秀在推特發表聲明寫道，戈薩的影片「令人毛骨悚然」。她也指出，共和黨國會領袖會以各種藉口稱讚戈薩，不可能對戈薩做出任何懲處。

民主黨加州聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)在推特發文中譴責戈薩「變態行為」。劉雲平在推文中指出，美國任何職場當中，若有員工做了一支殺害其他同事的動畫片，肯定遭到開除。

▼「進擊的巨人」原作動畫開頭：

影片來源：YouTube