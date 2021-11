共和黨議員戈薩 改編日本動畫「擊殺」歐凱秀 被推特限流

共和黨 籍亞利桑納州聯邦眾議員 戈薩(Paul Gosar)日前在推特 分享一支以日文「移民的攻擊」為題的影片,影片開場便打出戈薩名字,其中一個片段呈現有著戈薩肖像的電腦合成動漫角色,擊殺有著民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)照片的另一個角色,引起輿論熱議。推特以出現「仇恨行為」為由對影片限流,戈薩則發表推文聲稱,製作團隊富有創意,得以免責。

Any anime fans out there? pic.twitter.com/TxX4qiJhOi