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商務部長：美60%晶片靠台供應 盼半導體資金效益千億元

編譯葉亭均／綜合外電
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（路透）
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（路透）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8日在芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）演說時表示，她希望強化半導體生產和研發的520億美元資金，能透過民間與公部門合作、結合民間資金的方式，產生規模1000億至2000億美元的投資。

雷蒙多說，美國現在製造全世界12%的晶片，遠遠不如20年前40%的占比，而且現在有60%的半導體是向台灣採購。她指出，美國一直讓製造基礎萎縮、流向海外，讓自身暴露出嚴重的供應鏈弱點。

雷蒙多表示，美國國內必須縮小數位差距，並確保每個美國民眾都能使用平價、高速寬頻。她希望能見到一系列的公共與民間合作行動。

雷蒙多說，中國目前在研發支出的成長率，是美國的逾三倍。美國在研發方面的支出規模相當於國內生產毛額（GDP）的比率已經下滑至十分之一。她說，美國將和企業打造科技重鎮來促進研發，「美國不能維持在當前不均衡的水準，這已引發許多其他問題…是企業和政府該攜手合作重建經濟的時候了」。

對於供應鏈問題，雷蒙多表示，部分供應鏈欠缺透明度，而提高透明度將有助於舒緩瓶頸問題。她指出，美國港口、物流通常是採用紙張作業且基於現金進行作業，數位化將有助於改善作業流程。

美國 雷蒙多 供應鏈

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