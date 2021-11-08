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參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

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參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

記者張聲肇／綜合報導
參與國會暴動，遭檢調起訴6項罪名的涉案加州男子紐曼出現在白俄羅斯電視視上受訪。(取自推特)
參與國會暴動，遭檢調起訴6項罪名的涉案加州男子紐曼出現在白俄羅斯電視視上受訪。(取自推特)

參與國會暴動，遭檢調起訴6項罪名的暴徒紐曼(Evan Neumann)4月賣掉房子，逃到歐洲，自稱遭「政治迫害」，向獨裁者盧卡申科已統治了26年的白俄羅斯申請庇護。

48歲的紐曼因攻擊警察、妨害執法等罪嫌遭到通緝，7日他接受白俄羅斯國營電視台訪問時，否認犯罪，說｢這是政治迫害」，電視台的記者形容他是「單純的美國人」，開的店被「黑人的命也是命」組織的活動分子燒毀了。

白俄記者說，這種單純的美國人，卻被逼得非逃離「過去我們認為的自由與機會之邦」不可，因為2020年總統選舉之後，他爭取正義、問了令人不舒服的問題」，而「失去一切，遭美國政府迫害。」

成為FBI的「在逃被告」

檢方起訴書說，聯邦調查員2月16日在他離開加州Mill Valley家，要到舊金山國際機場途中追上他，他也承認元月5日有到華府，元月7日離開華府。每日郵報問FBI為何被通緝的人可以出國，調查人員是否扣下他的護照？暫未獲回覆。

他的房仲說，4月，他把房子130萬元賣掉後，就到烏克蘭去了。他現在是FBI的「在逃被告」。

根據FBI，紐曼曾參加2004-2005年烏克蘭革命。每日郵報說他有飛機駕照，也有私人飛機，育有兩名子女，弟弟馬克紐曼7月告訴ABC，不知哥哥下落。

他自己告訴白俄電視台，他3月駕機到義大利，然後搭火車到瑞士，從瑞士開車，經由德國、波蘭，抵達烏克蘭。到烏克蘭後，在志托米爾市(Zhytomyr)租了一間公寓，但不到兩周，就自覺被烏克蘭祕密警察盯上。

那是他決定偷渡到白俄羅斯的契機。那是艱辛的過程：渡過沼澤，躲過野豬和蛇，才抵達白俄，尋求政治庇護。白俄邊境海關8月15日逮捕他。邊境官員說，2021年迄今，已有至少三名美國公民請求庇護。

白俄與美無引渡條約

白俄與美國沒有引渡條約，兩國關係不佳，因為美國公開指責白俄2020年8月的選舉舞弊；總統盧卡申科是歐洲人眼中的「歐洲最後一個獨裁者」，統治白俄已近27年。

美國公民 白俄羅斯 烏克蘭

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