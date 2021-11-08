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供應鏈瓶頸 外帶餐具爆缺貨危機 餐廳囤餐巾、紙杯

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供應鏈瓶頸 外帶餐具爆「缺貨危機」餐廳囤餐巾、紙杯

編譯林育正／綜合8日電
圖為洛杉磯一家餐廳的桌上擺放了外賣餐盒和餐具。(Getty Images)
圖為洛杉磯一家餐廳的桌上擺放了外賣餐盒和餐具。(Getty Images)

大批民眾回到餐廳用餐，外帶需求也跟著大增，但供應鏈瓶頸，卻為餐廳帶來新挑戰；現在連塑膠吸管、咖啡杯和外帶餐具都出現缺貨危機。

餐飲業也遭受供應鏈危機衝擊，不僅食材成本升高，雞肉更面臨短缺。民眾更加頻繁至餐廳消費，但並非內用；外帶銷售與兩年前相比增加20%。如此一來，外帶餐具容器、紙巾和杯子等用品都陷入缺貨。

餐廳Penn Station總裁都納威(Craig Dunaway)表示：「不只是食物，紙和塑膠餐具都是。」外帶容器的製造商，也受到人力和運輸成本上升難以負荷。

國際紙業公司(International Paper)上個月就表示，近一季已吸收高達5000萬元出口供應鏈成本；執行長薩頓(Mark Sutton)也告訴投資人，目前不確定供應鏈何時會恢復正常，可能會等到2022下半年。

紙業公司帝國戴德(Imperial Dade)食品包裝專家波可尼(David Pokorny)表示，相較新冠肺炎疫情爆發前，餐飲需求恢復70%，但已讓參與供應商頭痛。他說：「已經有人開始不計代價搶貨。」

餐具的短缺與2月德州大風雪脫不了關係，石化工廠停工導致塑膠用品短缺，過了好幾個月產能都還無法恢復；石化產業生產的塑膠製品，如吸管和冰咖啡杯對餐飲業尤其重要。

因此，現在餐廳得更注重庫存管理；都納威就表示，他要求其下分店開始囤積餐巾紙和杯子。

不只Pen Station這類的地區性連鎖餐廳遭受衝擊，華爾街日報就指出，就連連鎖咖啡龍頭星巴克(Starbucks)也有部分店家咖啡杯不夠用，儘管消息被執行長強森(Kevin Johnson)否認。

但缺貨也造就新機會，Panera Bread永續營運部門主管莎拉‧柏奈特(Sara Burnett)就透露，公司開始尋找熱三明治的新替代包裝，而且對環境的衝擊更小。

咖啡 供應鏈 星巴克

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