投資人跟著走？ 馬斯克承諾賣股 特斯拉股價重挫近5%

電動車大廠特斯拉股價今天重挫近5%。在此之前，特斯拉執行長馬斯克問網友是否支持他出脫10%持股，逾半投票者挺他賣股。(路透)

電動車大廠特斯拉 （Tesla）股價 今天重挫近5%。在此之前，特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）問網友是否支持他出脫10%持股，逾半投票者挺他賣股套現。

常語出驚人的馬斯克6日在社群媒體推特（Twitter）發文，詢問近6300萬跟隨者是否支持他出脫10%特斯拉持股，並說無論結果如何他都會接受。近352萬名網友投票，約58%支持馬斯克賣掉市值約210億美元的特斯拉股票。

消息經周末發酵，特斯拉今天跳空開低，盤初一度跌逾7%，之後略有起色，但尾盤賣壓再現，終場重挫4.84%，股價收在1162.94美元。

不過，特斯拉股價年初以來仍大漲近65%，市值超過1兆美元，為第5家跨過這道門檻的美國上市公司，也讓馬斯克穩坐全球首富寶座。

今年特斯拉股價猛漲原因之一是公司業績蒸蒸日上。特斯拉轉虧為盈後，已連3季獲利創新高，交車量也在電動車日益普及之際屢創新猷。租車公司赫茲（Hertz）10月宣布向特斯拉訂購10萬輛車，預定明年底前交車，帶動特斯拉股價長紅。

美國券商傑富瑞（Jefferies）看好特斯拉前景，今天將特斯拉目標股價從950美元調高到1400美元。

不過，馬斯克承諾出脫持股反而澆了投資人一盆冷水。華爾街日報報導，企業內部人士賣股時投資人時常跟進，因為外界普遍認為公司高層更能掌握生意走向與前景。

與蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等科技權值股相比，特斯拉股價波動劇烈許多。根據財經數據供應商FactSet，今年特斯拉股價有9次單日漲跌幅超過5%。

特斯拉一向是散戶熱門投資標的，去年春季美股在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間觸底反彈後，特斯拉股價扶搖直上，以往看衰特斯拉的空方逐漸敗退，愈來愈多散戶在選擇權市場搶進買權，無形間放大特斯拉漲勢。

根據FactSet，馬斯克是特斯拉最大股東，持股比例約17%，市值2000億美元左右。

馬斯克今年稍早批評一項逼億萬富豪每年為公開交易資產未實現利益納稅的計畫，這項計畫自此已作罷。

身為特斯拉、太空探索科技公司（SpaceX）等企業創辦人的馬斯克推文寫道，他沒有從任何地方領薪水和獎金，只持有公司股份，因此「我個人納稅的唯一方式就是賣股票」。