美科學家試圖改造基因 協助珊瑚對抗暖化

美國科學家正針對珊瑚進行基因改造，以幫助珊瑚不致因暖化而滅絕。示意圖。(Photo by Shaun Low on Unsplash)

美國 實驗室內一些珊瑚像黃金般閃閃發亮，科學家正針對珊瑚進行基因改造，以幫助該物種保護自己，不致因暖化而滅絕。這顯示科學界非常擔憂氣候變遷 ，不惜採取極端手法確保物種存續。

佛羅里達州的科學家現正進行研究，確認是否可將抗性品種珊瑚的幹細胞，移植到易受氣候影響的珊瑚品種體內，以對抗水溫升高和海水酸化。

邁阿密大學（University of Miami）研究團隊主任崔勒-諾爾斯（Nikki Traylor-Knowles）告訴法新社，「珊瑚礁死亡的速度令人擔憂，牠們（演化的速度）將趕不上氣候變遷。」

在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）登場前，崔勒-諾爾斯表示，「如今，我們必須嘗試所有可能的方式，以了解何種方式能夠發揮效果。」

佛州研究是由舊金山附近的非營利野生物保育組織「復興與恢復」（Revive and Restore）資助。該保育組織相信，基因工程是拯救動植物免遭滅絕厄運的寶貴工具。

科學家認為，地球上的生物會不斷演化，或是遷移至更適宜的棲息地，以確保物種長期生存，但如今氣候變遷改變環境的速度太快，以至於自然的方式無法發揮作用。

「復興與恢復」共同創辦人費蘭（Ryan Phelan）在加州 一場會議上表示，「我們沒有時間讓物種慢慢演化，自然適應環境。我們必須主動介入，否則只能坐視物種消失。」

由於海洋吸收了溫室氣體排放產生的90%以上多餘熱量，並在保護陸地的同時，產生大規模且持久的海洋熱浪，如今珊瑚面臨迫切危機，亟需保護。