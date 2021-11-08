染疫婦人生前同意器官捐贈 家屬擔心散布病毒風險

紐約時報報導，曾經感染新冠病毒者卻因其他原因死亡者，甚至染疫死亡患者的器官能否捐給他人使用，在醫學界已經引起熱烈討論。圖為紐約一家參加染疫亡的家庭成員葬禮。(美聯社)

好萊塢 編劇海蒂‧法瑞爾(Heidi Ferrer)感染新冠病毒後出現長期症狀，今年5月底自殺身亡，享年50歲。家屬原本希望將法瑞爾遺體捐做新冠病毒研究，但因她生前簽署器官捐贈同意書，送醫搶救後摘除呼吸器之前，體內器官仍被醫院方面取出。紐約時報 報導，曾經感染新冠病毒者卻因其他原因死亡者，甚至染疫死亡患者的器官能否捐給他人使用，在醫學界已經引起熱烈討論。

紐約時報報導，海蒂‧法瑞爾的丈夫、好萊塢好萊塢製作人兼導演葛斯(Nick Guthe)指出，妻子感染新冠病毒時間極長，體內器官可能已經不適合給其他患者做為移植手術之用。他說：「我怕這些器官可能害得接受移植手術的人因此沒命。」

如何從曾經感染新冠病毒死者體內安全地摘除器官，並且將器官移植到其他病患體內，到目前為止衛生主管機關並沒有統一規定。報導指出，讓問題增添複雜程度的變數包括，許多出限「新冠長期症狀」(long COVID)的患者，接受病毒檢測時結果並不會呈現陽性。某些研究人員擔心，新冠病毒可能留在曾經染疫的死者體內，透過器官移植造成傳染。

西奈山醫療系統(Mount Sinai Health System)的新冠癒後中心(Center for Post-Covid Care)醫學主任陳子健(Zijian Chen)表示：「這是一個棘手的醫德問題。如果患者因此面臨風險，我們應該進行嗎？」

器官獲取組織協會(Association of Organ Procurement Organizations)醫學顧問法蘭克林(Glen Franklin)指出，疫情發生初期，由於醫學界所知有限，只要是染疫患者，就不能捐贈器官。

不過，報導指出，如今美國 的主要器官移植組織，策略都已出現轉變；大致而言，染疫死亡患者的肺臟並不會做為器官捐贈之用。

法蘭克林說，染疫患者的腎臟、肝臟如今都可能做為器官捐贈之用，只要生前屬於無症狀感染者(asymptomatic)即可。

葛斯表示，妻子生前是非常有愛心的人，「但她絕對不希望有現在這種狀況出現」。他說，對於染疫患者身後器官捐贈的安全問題，主管機關應該擬訂定明確規範。