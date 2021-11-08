研究：iPhone用戶躺著滑坐著滑 臉書都知道 建議刪掉

根據富比世報導，即便手機用戶將設定更新成「永不」追蹤定位，臉書仍能推測出用戶的所在位置。路透

近來兩名研究人員對幾乎所有iPhone用戶發出嚴厲警告，因為臉書 被逮到「祕密」蒐集用戶的敏感資料，且除了刪除臉書的應用程式（App ）之外，沒有別的方式阻止這種特別侵犯隱私的追蹤方式。

富比世報導，研究人員Talal Haj和Tommy Mysk認為，臉書透過手機 加速度計（accelerometer）持續追蹤手機用戶的活動，因此可輕易用來監測用戶在特定時間、地點的活動與行為，據悉還能判斷用戶當下是躺著、坐著，或邊走邊用手機。令人擔憂的是，這些數據甚至還能與周邊的人進行配對，無論你是否認識他們。

因此，他們警告：「臉書一直在讀取加速度計的資料，若你不允取臉書取得你的定位，臉書仍可透過其他用戶的加速度計震動模式，與你的紀錄進行配對，只要相同便能推論你的確切位置。」

研究人員說，臉書、Instagram、WhatsApp都有這個問題，不過WhatsApp可以停掉這個功能，而且該平台可確保資料不會傳出用戶裝置。Tommy Mysk指出：「我測試Tik Tok、微信、iMessage、Telegram、Signal，都沒這個問題。」

另據華爾街日報報導，吹哨人揭露的臉書內部報告發現，在全球逾29億臉書用戶中，約每八人便有一人使用臉書的方式有問題，從而影響睡眠、工作、育兒、人際關係，相當於超過3.6億人都發生所謂的「網路成癮」問題。

根據報告，部分用戶「不太能控制花在臉書的時間」，因此在日常生活出現問題，包含「經常停下工作去看臉書所造成的生產力下滑、熬夜滑臉書造成的睡眠時間縮短、用線上時間來取代見面時間所造成面對面關係惡化」。

臉書抨擊華爾街日報的報導是「不負責任的，因為正如研究本身所言，研究目的在於盡可能廣泛地幫助我們更好地理解這個挑戰」。臉書還說：「有問題地使用不等同成癮，這個詞形容的是人與電視、智慧手機等大量科技的關係。」