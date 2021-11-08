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參院共和黨員對重拾多數席次信心滿滿 就怕川普攪局

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普2020年在白宮東廂資料照。(美聯社)
前總統川普2020年在白宮東廂資料照。(美聯社)

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，參議院共和黨員對於在2022年期中選舉贏回多數席次充滿信心，就怕前總統川普跳出來攪局，在各地初選支持某些具有高度爭議的參選人，導致婦女票被嚇跑。

共和黨賓州聯邦參議員參選人帕尼爾(Sean Parnell)日前遭前妻在法庭作證時指控家暴，包括毆打孩子、對前妻鎖喉等。帕尼爾與前妻爭奪孩子監護權的官司，讓家醜隨之曝光，帕尼爾則反駁前妻所言「毫無根據」、「絕非事實」。到目前為止，帕尼爾仍在初選中最被看好，他也是川普支持的人選。

報導指出，喬治亞州也出現類似狀況。川普很早就跳入喬州初選，表態支持傳出曾對婦女威脅、性攻擊的參選人；某些共和黨籍參議員私下表示，共和黨原本有機會在幾個關鍵州參議員選舉勝出，甚至在期中選舉乘勝追擊重拾參議院多數席次，但各種爭議傳聞的出現，可能導致共和黨勝算縮水。

一名共和黨參議員匿名受訪時說：「就算政治局勢一遍看好，如果候選人不夠好，終究還是沒用。」這名參議員指出，川普在還沒完成詳盡的背景調查之前，在初選非常早期就宣布力挺某些參選人，例如阿拉斯加州政府行政廳長奇巴卡(Kelly Tshibaka)。川普任期尾聲第二次遭到國會彈劾時，現任共和黨阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)，是七名投票支持彈劾的共和黨員之一。

就在川普為奇巴卡公開背書之後，卻爆發奇巴卡2019年申請釣魚執照(sportfishing license)時資格不符，未達必須在阿拉斯加州連續住滿12個月的規定。奇巴卡申請釣魚執照時，搬到阿拉斯加州只有8個月。

報導指出，雖然違規申請釣魚執照僅算小錯誤，卻讓奇巴卡個人誠信受到質疑，而且她從15歲就離開安克拉治(Anchorage)，多年居住外州，地方淵源明顯缺乏。

「國會山莊報」分析，共和黨各州參議員選情裡，賓州最可能出現狀況，因為民主黨極可能在賓州勝出，為現有的50席之外再添1席，拿下51席多數，川普今年9月初便宣布支持帕尼爾，當時帕尼爾被看好將在共和黨諸多參選人中輕鬆勝出。不過，帕尼爾前妻蘿瑞‧帕尼爾(Laurie Snell)在法庭上的家暴證詞，卻對帕尼爾選情帶來殺傷力。

報導指出，如今共和黨陣營陷入尷尬，除了必須回應各種爭議指控，還要衡量川普是否應該撤銷對帕尼爾的背書。與川普關係密切的共和黨國會領袖葛理漢(Lindsey Graham)便說，家暴醜聞浮上檯面後，帕尼爾是否仍是值得支持的人選，川普必須做決定。葛理漢說：「當然，這是在家事法庭出現的指控，大家當然嚴肅面對，當事人也有權出面澄清。」

共和黨 川普 阿拉斯加州

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