要不要賣股票？ 球回到馬斯克這邊了 58%粉絲投票喊賣

電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克打算出脫手中的特斯拉持股10%並詢問網友意見，他的6200萬推特粉絲今天給了答覆，其中喊賣的占多數。（路透）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）創辦人馬斯克 打算出脫手中的特斯拉持股10%並詢問網友意見，他的6200萬推特粉絲今天給了答覆，其中喊賣的占多數。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）經常透過推特發文並不時有驚人之語，得知粉絲們的投票結果，他說：「不論結果如何我都打算接受。」但並未具體說明何時或如何出脫持股。

截至7日，參與投票的粉絲中，57.9%支持馬斯克賣掉，他昨天打包票，投票結果怎麼說，他就怎麼做。

根據彭博（Bloomberg），至6月30日止，估計他持有大約17%的特斯拉流通股，目前市價約合2083.7億美元，以5日收盤價計算，出售10%股票 價值將近210億美元。

近來特斯拉股價大漲，截至本月5日來到1222.09美元，去年初也才130美元，馬斯克的財富也驟增。

彭博說，若併計他跨足其他領域創辦的公司持股，像是神經科學新創公司Neuralink與美國太空探索科技公司（SpaceX），按理說他是當今全球最富有的人，估計身價約3380億美元。

美國國會的民主黨人提議針對超級富豪加重課稅後，這位科技業的巨賈展開推特民調。股票通常要賣掉之後才會被計稅。

他還說：「注意，我不從任何地方拿現金薪水或獎金。我只有股票，因此讓我個人繳稅的唯一方式是出售股票。」