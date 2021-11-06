我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普落井下石 稱死對頭亞歷鮑德溫誤殺「很有問題」

拜登推動「企業疫苗強制令」法院裁定暫緩執行

美國疫情期間「預期壽命」大衰退 僅次於俄國

編譯林梅婕／綜合6日電
新冠疫情來襲，讓美國男性與女性的預期壽命減少了許多。圖為紐約市的疫苗接種中心。(美聯社)
新冠疫情來襲，讓美國男性與女性的預期壽命減少了許多。圖為紐約市的疫苗接種中心。(美聯社)

英國醫學期刊(British Medical Journal，BMJ)刊登一項最新研究，針對37個國家英年早逝的人口進行評估，並將2020年的預期壽命與2005年至2019年進行比較，得出美國為預期壽命下降最嚴重的國家；而各大洋洲在新冠疫情期間的死亡數據看來，高收入國家中以俄羅斯的預期壽命衰退最多，其次為美國。

該研究指出，美國男性的預期壽命減少了近2.3年，女性則減少約1.6年；該研究領導作者、牛津大學(University of Oxford)研究員伊斯蘭(Nazrul Islam)表示，最令人驚訝的是，該國預期壽命的減少以年輕人為主，「有很多年輕人死了，這點值得我們省思。」

去年4月新冠疫情來襲，重創美國，讓全美男性與女性的預期壽命減少了許多。圖為紐約市...
去年4月新冠疫情來襲，重創美國，讓全美男性與女性的預期壽命減少了許多。圖為紐約市的布魯克林區一家醫院外接收新冠病患。(美聯社)

這項研究也反映美國對新冠肺炎處理不佳，故許多年輕人在疫情間喪命，造成該國預期壽命衰退幅度來到二戰以後的最高點；且分析健康關鍵指標評估時，美國更大幅落後其他富裕國家。

南加大(University of Southern California)衛生政策分析研究助理教授泰辛格(Bryan Tysinger)指出，除了疫情影響，美國去年的謀殺和藥物濫用致死率也上升許多，並指疫情對社會結構的打擊更是預期壽命衰退的主因之一，他說：「這項研究凸顯美國在新冠肺炎的控制效果非常差；在全球疫情重創預期壽命的過程中，美國不該名列為首。」

國家廣播公司(NBC News)的研究分析顯示，雖然疫情爆發初期，大多染疫病歿者以年長者為主，但Delta變種病毒爆發後，未接種疫苗的成年人成為主要的感染族群，來自南方州、郊區、年紀較輕以及白人都成為染疫風險最高的族群。

根據該研究所評估的37個國家在過去15年的死亡率數據顯示，2005年至2019年間每個國家的預期壽命都呈現上升趨勢，直到疫情來臨；之後有31個國家的預期壽命大幅下降，整體而言，這些國家的人口加總後，共失去2800萬年的壽命。

此外，預期壽命減少最多的還有俄羅斯、保加利亞和立陶宛；丹麥、冰島、南韓則沒有太大的改變；而屏除疫情，紐西蘭、台灣和挪威甚至還有進步。

美國 疫情 俄羅斯

上一則

美墨邊境將重開 墨西哥人趕打「WHO認可疫苗」

延伸閱讀

美墨邊境將重開 墨西哥人趕打「WHO認可疫苗」

美墨邊境將重開 墨西哥人趕打「WHO認可疫苗」
勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」
美國施打逾4億2944萬劑新冠疫苗

美國施打逾4億2944萬劑新冠疫苗

熱門新聞

國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

2021-11-04 16:02
巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人李東堯。（取自網路）

矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人

2021-11-01 18:57
艾立吉。(本報檔案照片)

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

2021-11-01 08:46
國務卿布林肯。(美聯社)

布林肯：反對北京片面改變台海現狀的行動

2021-10-31 21:55

MIT等知名大學「校產基金」賺翻 師生吃紅 免除學費

2021-10-31 17:22
身價破3110億的馬斯克被要求捐錢就飢荒。(路透)

聯合國官員籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

2021-10-31 21:11

超人氣

更多 >
張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪