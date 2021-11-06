美國疫情期間「預期壽命」大衰退 僅次於俄國

新冠疫情來襲，讓美國男性與女性的預期壽命減少了許多。圖為紐約市的疫苗接種中心。(美聯社)

英國醫學期刊(British Medical Journal，BMJ)刊登一項最新研究，針對37個國家英年早逝的人口進行評估，並將2020年的預期壽命與2005年至2019年進行比較，得出美國 為預期壽命下降最嚴重的國家；而各大洋洲在新冠疫情 期間的死亡數據看來，高收入國家中以俄羅斯 的預期壽命衰退最多，其次為美國。

該研究指出，美國男性的預期壽命減少了近2.3年，女性則減少約1.6年；該研究領導作者、牛津大學(University of Oxford)研究員伊斯蘭(Nazrul Islam)表示，最令人驚訝的是，該國預期壽命的減少以年輕人為主，「有很多年輕人死了，這點值得我們省思。」

去年4月新冠疫情來襲，重創美國，讓全美男性與女性的預期壽命減少了許多。圖為紐約市的布魯克林區一家醫院外接收新冠病患。(美聯社)

這項研究也反映美國對新冠肺炎處理不佳，故許多年輕人在疫情間喪命，造成該國預期壽命衰退幅度來到二戰以後的最高點；且分析健康關鍵指標評估時，美國更大幅落後其他富裕國家。

南加大(University of Southern California)衛生政策分析研究助理教授泰辛格(Bryan Tysinger)指出，除了疫情影響，美國去年的謀殺和藥物濫用致死率也上升許多，並指疫情對社會結構的打擊更是預期壽命衰退的主因之一，他說：「這項研究凸顯美國在新冠肺炎的控制效果非常差；在全球疫情重創預期壽命的過程中，美國不該名列為首。」

國家廣播公司(NBC News)的研究分析顯示，雖然疫情爆發初期，大多染疫病歿者以年長者為主，但Delta變種病毒爆發後，未接種疫苗的成年人成為主要的感染族群，來自南方州、郊區、年紀較輕以及白人都成為染疫風險最高的族群。

根據該研究所評估的37個國家在過去15年的死亡率數據顯示，2005年至2019年間每個國家的預期壽命都呈現上升趨勢，直到疫情來臨；之後有31個國家的預期壽命大幅下降，整體而言，這些國家的人口加總後，共失去2800萬年的壽命。

此外，預期壽命減少最多的還有俄羅斯、保加利亞和立陶宛；丹麥、冰島、南韓則沒有太大的改變；而屏除疫情，紐西蘭、台灣和挪威甚至還有進步。