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梅根致電共和黨參議員 籲支持有薪產假

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梅根致電共和黨參議員 籲支持有薪產假

中央社華盛頓5日綜合外電報導
英國哈利王子的妻子梅根本周致電參議員，呼籲支持有薪產假，電話中還自稱是「薩塞克斯公爵夫人」。(美聯社)
英國哈利王子的妻子梅根本周致電參議員，呼籲支持有薪產假，電話中還自稱是「薩塞克斯公爵夫人」。(美聯社)

國會正在處理有薪產假納入支出法案，據新聞網站Politico報導，英國哈利王子的妻子梅根本周致電參議員，呼籲支持有薪產假，電話中還自稱是「薩塞克斯公爵夫人」。

總統拜登（Joe Biden）為氣候措施、學齡前教育及其他社福計畫推出1兆7500億美元支出法案，其中納入產假帶薪是朝野攻防的關鍵，共和黨籍參議員本周相繼接獲梅根（Meghan）冷不防的來電，籲請他們支持有薪產假。

英國廣播公司（BBC）報導，緬因州共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）的女發言人表示，柯林斯很意外梅根來電。

Politico報導，梅根還致電另一位共和黨籍參議員、西維吉尼亞州的卡皮托（Shelley Moore Capito），不過柯林斯並不樂見英國王室成員的說項。

柯林斯告訴Politico：「我很意外，她打我的私人專線，並自我介紹她是薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex），有點可笑，我很樂意跟她聊聊，不過我更在意緬因州民眾對此的看法。」

卡皮托告訴Politico，梅根來電時她正在開車，而且沒有來電顯示，原以為是西維吉尼亞州民主黨同僚曼欽（Joe Manchin）打來的。

卡皮托回憶當時的情景：「我在我的車子裡，正在開車，電話沒有來電顯示，說真的…我以為是曼欽打來的，他的來電向來沒有顯示，然後她開口：『參議員卡皮托嗎？』，我說：『是啊。』，她說：『我是梅根，薩塞克斯公爵夫人。』」

據報導，紐約州民主黨籍參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）把柯林斯與皮卡托的電話號碼給梅根。陸天娜力主有薪產假納入支出法案。

富裕國家中，美國是唯一沒有立法規範有薪產假的國家，目前大約只有21%的美國勞工可以在產後向資方申請有薪產假。

梅根 參議員 西維吉尼亞州

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