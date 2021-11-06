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737 MAX風波 波音董事會以2.3億元與股東和解

中央社／華盛頓5日綜合外電
737 MAX飛機。（路透）
737 MAX飛機。（路透）

根據今天發布的文件，波音現任與前任主管已與股東達成擬議的和解協議，將以2億3750萬美元解決董事會遭控對737 MAX飛機安全監督不力的訴訟。

2018年到2019年，有兩架737 MAX飛機相繼在5個月內墜毀，總共造成346人罹難，導致波音公司（Boeing Co.）這款最暢銷的機型遭停飛20個月，最後是在波音大幅改善軟體與培訓內容後才重返天際。

這份擬議的和解協議今晚將在德拉瓦州衡平法院（Court of Chancery）提出，內容已獲波音公司證實，將要求在一年內額外選出一名有航空/航太、工程或產品安全監督專業知識的董事。

主要原告紐約州主計長迪那波里（Thomas P. DiNapoli）與科羅拉多州消防和警察退休金協會（Fire and Police Pension Association）說，和解協議若獲批准，在關於高層未能防範傷害風險的指控上，這將會是德拉瓦州衡平法院判出的最大筆金錢賠償。

迪那波里說，波音董事會「未能負起信託責任監督安全，避免讓公司、股東與客戶捲入不安全的商業行為，董事會承認做出非法行為」。他說：「展望未來時，我們希望在此協議中同意的改革，將有助於防範波音與旅客未來遭遇悲劇，並重拾公司名聲。」

這項協議要求波音董事會，必須任命至少3名有安全相關專業的董事。這項協議必須經法官批准才能生效，2億3750萬美元的賠償金將由保險公司支付，而非董事會成員或高層主管。

德拉瓦州 紐約州 退休金

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