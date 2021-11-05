政要華府悼念鮑爾 歐布萊特：幾乎超越時間的人物

拜登總統夫婦（右）在葬禮上慰問鮑爾遺孀阿爾瑪．鮑爾（左）。（路透）

美國 歷史上首位非洲裔國務卿鮑爾 (Colin Powell)的喪禮5日在華府國家大教堂舉行。在冠蓋雲集的喪禮上，人們銘記這位出身卑微、由軍職轉為外交官的謙遜儒雅又有原則的風格，稱頌其卓越領導堪稱後人楷模。

「無人比得過他的資歷，凡人只能景仰，」他的兒子邁克．鮑爾(Michael Powell)感性致詞表示，「我們能做的，是努力效法他的品格與做人的榜樣」。

多位軍事及政治領域的政要均前來參加鮑爾葬禮，包括拜登總統、前總統布希和歐巴馬；未出席的兩位前總統是因染疾住院正在康復中的柯林頓，以及在鮑爾去世後仍公開貶損他的川普。

鮑爾10月18日死於新冠肺炎併發症，享年84歲；他曾接種新冠疫苗，但家人說，鮑爾因持續治療血癌，免疫系統受影響；參加葬禮的來賓被要求戴口罩，但並非人人照做。

眾人聚集國家大教堂時，陸軍銅管五重奏演奏了一系列樂曲，其中包括鮑爾生前最愛的瑞典傳奇樂團ABBA歌曲Dancing Queen；與鮑爾有40年情誼的前副國務卿阿米塔奇(Richard Armitage)憶起，有一年瑞典外交部長林德(Ann Linde)來訪，知道鮑爾喜歡ABBA，特別送他一整套ABBA樂團CD，「鮑爾立即單膝跪地，向瑞典外長和驚愕在一旁的美國代表團唱出該合唱團的整首暢銷歌曲『媽媽咪呀』(Mamma Mia)，這種事從未見過。」

鮑爾的前任國務卿歐布萊特(Madeleine Albright)稱他是「幾乎超越時間的人物」、「歷來最溫和正直的人」，她說：「今早我的心很痛，我們失去了一個朋友和國家最優秀、最忠誠的軍人。但我們幾乎可以聽到那熟悉的聲音要求我們：『停止悲傷，將目光投向未來，為國家做事，善用我們在地球上的日子，一步一腳印。』」

歐布萊特在柯林頓政府擔任駐聯合國大使期間，與鮑爾是好友，卻不時為政策起爭執。鮑爾擔任參謀首長聯席會議主席最後幾個月，歐布萊特主張美國對巴爾幹地區軍事干預，並質問若此時不用武，美國何必建立優秀軍隊。但鮑爾主張，美國只有在有明確且可實現的政治目標時，才應動武；這是鮑爾主義的關鍵要素，源自美國記取越戰失敗教訓。

鮑爾1937年生於紐約市哈林區，1954年加入學校預備役軍官訓練團，1958年起被派駐世界各地，包括1960年代兩度至越南，總計從軍35年。他1970年代後期在國防部長辦公室工作，1983年以准將身分成為國防部長溫伯格(Caspar Weinberger)高級軍事助理。後來他擔任雷根總統國家安全顧問，1989年晉升四星上將，同年擔任老布希總統首任參謀長聯席會議主席，贏得國際讚譽和信任。

2003年2月，鮑爾以國務卿身分在聯合國闡明美國對伊拉克開戰理由，事實證明他情報錯誤，名聲一度受損。鮑爾離開政府後，創立協助身居劣勢的年輕美國人組織；共和黨人曾希望他出馬競選總統，但他因對共和黨失望而支持了最近三位民主黨總統候選人。