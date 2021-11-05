台裔夫妻創業 MIT「快樂口罩」開學季秒殺

台裔梅琳達．黃（左圖）與先生推出自創品牌「快樂口罩」，因舒適度和防疫效果廣受家長推崇。（圖取自instagram.com/gethappymasks）

洛杉磯台裔夫妻推出自創品牌口罩 ，因舒適度和防疫效果廣受家長推崇，儘管一片要價24美元，仍成為開學季秒殺商品。而產品不僅技術來自台灣 ，也在台灣製造。

「洛杉磯時報」報導，39歲的梅琳達．黃（Melinda Hwang，譯音）和愛德華．傅（Edward Fu，譯音）創立品牌「快樂口罩」（Happy Masks），原本是去年新冠疫情爆發時，在西洛杉磯自宅發想的創業計畫，如今已演變為熱銷網購商品。

加州庫佛城（Culver City）一名母親哈特（Nikki Hart）表示，她聽其他家長推薦「快樂口罩」的貼合度和過濾病毒效果，兒子試戴時，眼鏡也不會起霧，因此決定在開學前訂購幾片。沒想到8月初她在官網開放訂購時，才把3片口罩加入購物車準備結帳，不到一分鐘已顯示缺貨。當時「快樂口罩」的客戶已多達10萬人。

報導指出，在Delta變異株疫情肆虐下，成千上萬美國 家長對於讓孩子返校上課感到不安，使得口罩成為開學季採買備受關注商品。

加上美國產品評鑑網站Wirecutter在一篇推薦兒童用口罩的報導中，稱讚「快樂口罩」的專業系列（Pro Series）產品，經獨立實驗室試驗顯示「過濾微粒效果優於許多其他口罩」，使得原本一年來銷售穩定成長的「快樂口罩」在短短幾週內變得炙手可熱。

「快樂口罩」的專業系列口罩有5層，可重複使用，獨特的鸚嘴造型吸引美國消費者注意。而背後技術則來自梅琳達．黃的父親柯克．黃（Kirk Hwang）數十年前和他人共同研發。

現年72歲的黃父曾在3M公司擔任科學家，研究口罩技術。微笑口罩的起源可以追溯到黃父、台灣的一場疫情，以及一個科學業餘項目。

黃父當時擔任台灣一家衛生保健用品公司總裁，和一名科學家合作研發一種用於廢水處理的新型濾網。2003年台灣爆發SARS疫情後，這名科學家研究將新技術用於製成口罩，但一直沒有做成商品販售，成品僅分送親友。

去年3月美國疫情首度爆發時，梅琳達．黃收到母親從台灣寄來的一批口罩，當中包含這名科學家研發款。她的友人得知後向她要了一些，她於是請母親從台灣寄更多過來，並透過臉書社團向女兒同學家長販售，很快就收到1000片訂單。

這時，曾任職美國資本管理公司資本集團（Capital Group）行銷主管的梅琳達．黃迅速嗅到商機。她詢問洛杉磯一家成衣廠能否生產這款口罩，老闆卻告訴她，在美國找不到有人有技術能複製它的細節和裁切，就算找得到也非常貴。

她於是在去年4月底創立「快樂口罩」公司，一個月後官方網站上線。他們和這位人在台灣的科學家簽訂合夥合約，對方研發的口罩過濾技術也在去年拿到美國專利。

如今「快樂口罩」的產品全都在台灣製造，並由70歲的黃母負責監督。黃父則專注於產品研發。

「快樂口罩」的產品吸引對高階過濾口罩有興趣的消費者。一般口罩利用靜電來攔截微粒，「快樂口罩」則是利用奈米纖維薄膜。加上這款產品利用摺紙方式做出獨特立體造型，為口鼻保留更多呼吸空間，而受到消費者青睞。