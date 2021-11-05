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台國防部長投書WSJ 承認軍力不如中國 但絕不投降

美國會升級挺立陶宛力道 提決議案支持立台往來

中央社 華盛頓5日專電
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯不惜觸怒北京，稱將在台設辦事處。路透
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯不惜觸怒北京，稱將在台設辦事處。路透

立陶宛台灣關係升溫，遭中國用外交、貿易手段報復。美國國會近日升級支持立陶宛力道，由參議院外交領袖提出決議案，讚許立陶宛與台灣發展關係，並鼓勵歐洲持續與立陶宛站在一起。

立陶宛與台灣今年相繼宣布互設代表機構計畫，由於台灣駐立陶宛代表處將是歐洲首個以「台灣」為名的代表機構，北京8月召回駐立陶宛大使以示抗議，並持續透過各樣經貿、外交手段對立陶宛施壓。

美國行政、立法部門多次發聲支持立、台發展關係。國務卿布林肯（Antony Blinken）8月底親電立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），強調美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定（ironclad）；參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）9月中接見藍斯柏吉斯，也談到立陶宛勇敢支持台灣的努力。

參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）4日協同民主黨籍參院外委會歐洲與區域安全合作小組主席夏亨（Jeanne Shaheen），提出一項決議案，升級國會支持立陶宛力道。決議案讚許立陶宛政府增進與台灣關係的決心，並對立陶宛對抗中共脅迫的堅定立場表達支持。

決議案以澳洲、南韓、菲律賓及挪威為例指出，中國長期透過經濟脅迫懲罰不聽話的國家，其中澳洲紅酒、農產品遭禁止進口中國，只因澳洲支持國際調查新冠疫情源頭。

除把貿易當成武器，中國也慣用經濟實力利誘他國。決議案指出，中國經常施壓利誘台灣邦交國外交轉向，包括2019年9月與台灣斷交的索羅門群島、吉里巴斯；北京也不斷阻擋台灣參與重要國際組織，為的就是在外交上孤立台灣。

在這些背景下，決議案讚許立陶宛決定與台灣深化關係、對抗中共脅迫施壓，並承諾在立、台面臨挑戰時給予支持，包含尋求能與兩國提升經濟合作的方式。決議案呼籲歐洲盟友持續與立陶宛站在一起，對抗中國政府侵略，也鼓勵立陶宛企業與北京以外的可信賴夥伴，尋求投資與成長機會。

決議案強調，中國對台灣的惡意影響、脅迫與侵略作為，不只對台灣人民與印太國家造成威脅，也威脅到世上任何政策或立場與中共不符的國家。

這項決議案只須參議院通過，對行政部門不具約束效力，但仍是國會重要意見表達。

立陶宛 台灣 中國

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