試圖揪出DarkSide駭客首腦 美祭1000萬美元懸賞

美國當局今天宣布懸賞1000萬美元，以協助找出知名勒索軟體幫派DarkSide首腦，這是當局打擊激增的網路勒索攻擊最新嘗試。路透

美國 當局今天宣布懸賞1000萬美元，以協助找出知名勒索軟體幫派DarkSide首腦，這是當局打擊激增的網路勒索攻擊最新嘗試。

法新社報導，美國東部最大燃油管線營運業者「殖民管線」（Colonial Pipeline）今年5月遭遇網路攻擊，導致管線被迫停擺，華府 將此事歸咎於位於俄羅斯的駭客組織DarkSide。

網路敲詐勒索涉及入侵一家公司或機構的網路，對其數據加密，接著要求贖金，通常透過加密貨幣方式支付，以換取解鎖的數位金鑰。

美國國務院發聲明指出：「透過這項獎勵，美國證明其致力保護全世界勒索軟體的受害者，免受網路罪犯的利用。」

華府也懸賞500萬美元獎金給提供線索，讓當局能在任何國家針對試圖加入DarkSide網攻的人士進行逮捕或定罪。

雖然賞金可能誘人，不過並非所有資安 專家都相信這樣的獎勵能有效揭開駭客真面目。

資安服務供應商Netenrich人員班貝內克（John Bambenek）表示：「如果沒有賞金獵人願意前往對方的國家，並將他們失去意識的遺體裝在袋子裡丟在最近的美國大使館，我懷疑這究竟能起多大作用。」

他補充說道：「平心而論，這當然也不會造成傷害。」