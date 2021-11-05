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美國10月就業好轉、工資續升 通膨壓力不減

編譯任中原／綜合報導
美國10月就業市場明顯好轉，各項數據普遍改善。美聯社
美國10月就業市場明顯好轉，各項數據普遍改善。美聯社

美國10月就業市場明顯好轉，各項數據普遍改善。非農就業人口大加53.1萬人，優於市場預估的45萬人，且比9月時的31.2萬人（俢正後數字）激增，而且各主要部門的就業都增加，顯示疫情減退及雇主提高工資，使勞工重返職場的意願增強；工資升幅仍高，通膨憂慮未消，企業補缺仍然困難。

就業報告各項主要數據如下：

1. 今年8、9兩月的就業人數合計上修23.5萬人，但仍不以扭轉這兩個月的就業弱勢。

2. 10月民間部門就業激增60.4萬人，遠高於市場預估的42萬人，也遠比9月增加的36.5萬人（俢正後數字）更強。其中，製造業增加6萬人，分別比市場預估（3萬人）及9月（修正後為3.1萬人）高出近一倍；另外休閒接待業就業人數激增16.4萬人，最強，商業服務業、專業人士、運輸及倉儲業就業也都增加， 顯示製造業與服務業就業雙雙復甦。但政府就業繼續減少。

3. 上月平均時薪比9月提高0.4%，與預估相符，但低於9月的0.6%（修正後）；年比則成長4.9%，是今年2月來最大增幅，符合預估，也高於9月的4.6%（修正後），顯示勞工短缺已迫使雇主持續提高薪資，而新增成本將轉嫁給消費者，加重通膨壓力。平均每人每周工時為34.7小時，略低於市場預估及9月的34.8小時，顯示勞工加班壓力減輕。

4. 10月失業率進一步降到4.6%，低於預估的4.7%，也比9月的4.8%明顯下降。

5. 勞動參與率仍維持在61.6%的低水準，低於市場預估的61.7%，顯示失業率下降的部分原因，是勞工尋找工作的意願仍不夠積極。

6. 低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從8.5%進一步下降到8.3%，顯示全職勞工人數繼續增加。

截至10月止，美國就業總人數仍比去年2月新冠疫情爆發之前減少420萬人；8月底時美國企業的職缺數仍達1,040萬筆，顯示勞工供給依然短缺。

另外最近數據顯示，全美有13個州的新冠肺炎住院人數增加，可能顯示新一波疫情再起，將對未來幾個月的就業勢頭不利。

經濟學者指出，勞動參與率盤旋低檔，工資持續上升，顯示勞工供給依然短缺。亞馬遜、麥當勞、百勝餐飲等公司主管都表示員工召募面臨困難。

就業 勞工 美國

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