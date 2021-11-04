我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美再出疫苗強制令 擴及百人以上企業勞工1億人

課堂播白人塗黑臉影片 密大新聲明:盛宗亮未受懲處

力阻降藥價 大型藥廠今年花逾2.6億元向國會遊說

記者顏伶如／綜合報導
Open Secrets表示，製藥產業今年已花費2億6300萬元的國會遊說費用，並表示民主黨籍亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(中)已收到約10萬元選舉獻金。(美聯社)
Open Secrets表示，製藥產業今年已花費2億6300萬元的國會遊說費用，並表示民主黨籍亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(中)已收到約10萬元選舉獻金。(美聯社)

非營利政治遊說及選舉經費追蹤網站Open Secrets指出，製藥產業在今年當中，共計已花費2億6300萬元的國會遊說費用，針對每一位國會議員派出三名遊說人士，全力防止拜登政府降低處方藥物價格。根據紀錄，民主黨籍亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)、民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)今年之內已各自收到藥廠選舉獻金約10萬、8萬元。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，目前國會正在磋商的降低處方藥物提案當中，措施包括逐漸開放聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)藥品議價，對消費者購買處方藥物自付額設下2000元上限，同時對胰島素(insulin)藥品價格訂定限制。不過，大型藥廠為了避免藥品價低，不惜砸下重金展開國會遊說。

Open Secrets指出，製藥產業今年的國會遊說費用累計已達2億6300萬元，其中數以百萬計的款項是透過選舉捐款(campaign donations)的形式完成。

Open Secrets執行長克魯霍茲(Sheila Krumholz)指出：「大型藥廠有著無窮的資源，可以為了影響立法結果，砸下重金。」

今年稍早，民主黨籍加州聯邦眾議員彼特斯(Scott Peters)由於反對調降老年人藥價計畫，位於聖地牙哥的辦公室外出現民眾抗議。Open Secrets統計顯示，彼特斯收到製藥產業選舉獻金約13萬元。

Open Secrets統計指出，席納瑪今年當中收到的製藥廠商選舉捐款約10萬元，梅南德茲今年之內也收到製藥產業將近8萬元政治獻金。

梅南德茲接受訪問時說：「底線就是，我支持獲得共識的藥品議價法案。從一開始我就表明，我們應該確保消費者購買藥品時，負擔能夠獲得真正的減輕。」

哥倫比亞廣播公司報導，慢性髓性白血病(chronic myeloid leukemia，CML)患者瑪麗亞蓮‧羅斯(Marylin Rose)說，由於病情關係，如果沒有每天服藥，形容被判死刑，但每個月的藥價開銷高達1萬。她說，如果政府沒有針對處方藥物價格訂定限制，很擔心購買藥品的花費將一路飆高。

她說：「這些藥品的出現堪稱奇蹟，但我必須靠它才能維持生命，想起來其實滿可怕的。」

民主黨 聯邦醫療保險 參議員

上一則

調查報導：索羅斯等至少18名億萬富豪領到聯邦紓困支票

下一則

人力短缺亂象：建築商聘毫無經驗勞工 珠寶店無人應徵

延伸閱讀

民主黨敲定1.85兆 眾院最快11.2表決預算、基建案

民主黨敲定1.85兆 眾院最快11.2表決預算、基建案
拜登公布1.85兆預算案框架 「沒人得到想要的一切」

拜登公布1.85兆預算案框架 「沒人得到想要的一切」
曼欽不滿富豪稅 傾向愛國稅？有薪家事假可能落空

曼欽不滿富豪稅 傾向愛國稅？有薪家事假可能落空
富豪稅、帳戶申報爭議大 1.75兆元開支案 財源難找

富豪稅、帳戶申報爭議大 1.75兆元開支案 財源難找

熱門新聞

圖：pixabay

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

2021-10-29 12:38
36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

2021-10-28 20:56
巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人李東堯。（取自網路）

矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人

2021-11-01 18:57
艾立吉。(本報檔案照片)

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

2021-11-01 08:46
國務卿布林肯。(美聯社)

布林肯：反對北京片面改變台海現狀的行動

2021-10-31 21:55

MIT等知名大學「校產基金」賺翻 師生吃紅 免除學費

2021-10-31 17:22

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明
世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄