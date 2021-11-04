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調查報導：索羅斯等至少18名億萬富豪領到聯邦紓困支票

記者顏伶如／綜合報導
自由派富豪慈善家、民主黨重量級金主索羅斯(George Soros)。路透
自由派富豪慈善家、民主黨重量級金主索羅斯(George Soros)。路透

非營利新聞調查組織ProPublica公布報告指出，聯邦政府在新冠疫情期間發放的紓困現金支票，旨在協助低收入及中產階級家庭渡過經濟危機，但至少18名億萬富豪也領取支票，數百名超級有錢人同樣收到了支票。自由派富豪慈善家、民主黨重量級金主索羅斯(George Soros)就是領到紓困支票的億萬富豪之一。不過，索羅斯發言人表示，索羅斯已將紓困支票退回。

「彭博億萬富翁指數」(Bloomberg Billionaires Index)估計，索羅斯資產約有75億元。

根據疫情紓困法案規定，個人年收入7萬5000元以下，夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下，聯邦政府發放第一輪紓困現金支票時，各可以領到全額支票1200元、2400元。ProPublica調查報導指出，某些極為富有的納稅人，利用各種抵稅、可免稅支出(tax write-offs)等錯綜複雜節稅手段，加上懂得鑽法規漏洞，將淨收入(net incomes)降低到變成不到零的負數，因此符合領取紓困現金支票的資格。

ProPublica調查報導指出，根據國稅局(IRS)資料分析，聯邦政府2020年第一輪發放紓困支票時，共有270名超級有錢人收到紓困支票，這些富豪的合計收入高達57億元。

除了索羅斯之外，報導指出，資產約有37億元的金融家雷納爾特(Ira Rennert)也拿到的疫情紓困之票。索羅斯發言人對ProPublica指出，紓困支票已經退回，雷納爾特則未回應ProPublica的採訪要求。

報導指出，億萬富豪也都拿到紓困支票，凸顯美國稅制對於超級有錢人給予差別待遇；這270名超級有錢人不必申請紓困支票，國稅局便會依照收入標準，自動寄發。

自由派智庫機構「稅務與經濟政策研究中心」(Institute on Taxation and Economic Policy，ITEP)3日在推特發表聲明寫道：「這種可恥的現象就是為什麼我們需要有真正的稅制改革。」

支票 紓困 疫情

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