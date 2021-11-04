美再出疫苗強制令 擴及企業勞工與醫療院所員工共1億人

美國政府4日再度宣布疫苗強制令，要求百人以上企業必須在明年1月4日前讓所有員工都接種新冠疫苗，或者每周接受病毒檢測，預計影響全美8400萬名勞工。美聯社

繼聯邦機構員工和包商雇員後，美國 政府4日再度宣布疫苗 強制令，要求百人以上企業必須在明年1月4日前讓所有員工都接種新冠疫苗，或者每周接受病毒檢測，預計影響全美8400萬名勞工。

此外，針對療養院、醫院等接受聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）和醫療補助計畫（Medicaid，俗稱白卡）補助的院所，在這些地方工作者均全數接種疫苗，不得以定期病毒檢測替代，共約1700萬人。

「病毒不會自動消失，我們必須採取行動。」美國總統拜登 透過聲明表示，這些新規定將占全美三分之二勞工，約1億名美國人；呼籲雇主採取行動，協助美國擺脫疫情，拯救性命，保護經濟復甦。

美國職業安全與健康局（OSHA）表示，違規的企業將面臨每次近1.4萬美元的罰款。

美聯社報導，尚不清楚OSHA要如何落實這項規定，一名資深官員表示，主管機關將鎖定那些被投訴的企業。

比照拜登9月簽發的行政命令，勞工有權因醫療或信仰理由，申請豁免疫苗令；總體來說，勞工須在明年1月4日前完整接種疫苗，未接種者必須每周向雇主提報至少一次的病毒陰性檢測報告，以及在工作時全程戴上口罩；確診新冠病毒的雇員必須遠離辦公場所。

對於接種疫苗的勞工，OSHA要求企業提供接種疫苗的有薪假，自12月5日起生效。

根據統計，目前已有7成美國成人完整接種疫苗，拜登大力鼓吹私部門敦促其員工接種疫苗，大型零售商沃爾瑪（Walmart），員工超過200萬人，也是美國最大的私人雇主，已要求總部員工和移動管理階層在10月4日前接種疫苗；美國聯合航空（United Airlines）要求6.7萬名全體員工接種疫苗，否則將面臨解雇。

到目前為止，全美已有74萬人因新冠病毒喪命，拜登政府已經要求聯邦機構的員工接種疫苗，如今進一步拓展到私部門。

白宮正因9月發布的疫苗強制令，遭19個共和黨執政州提起違憲之訴，希望阻止拜登政府要求聯邦機構員工與包商的雇員強制接種疫苗的規定。

拜登政府此舉再度遭質疑可能侵犯州政府權限，資深官員表示，這是緊急授權，相關規定將優於可能牴觸的州法律或命令，包括部分州禁止雇主要求接種疫苗、病毒檢測或戴口罩。

美聯社報導，仍有些企業擔憂，新命令將讓對疫苗猶豫不決的勞工離職，讓勞動力更加不足；零售商抱怨拜登政府的新政策，將擾亂耶誕節檔期的安排，可能導致供應鏈中斷。