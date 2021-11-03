美近2000萬人打追加劑 CDC：無計畫修改完整接種定義

美國近2000萬人已施打新冠疫苗追加劑，疾管中心主任表示，除嬌生疫苗外，完整接種仍指兩劑，現階段無修改計畫 。(美聯社)

美國 近2000萬人已施打新冠疫苗 追加劑，美國疾管中心主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)先前表示，未來可能需要更新完整接種定義。但她今天澄清，除嬌生 疫苗外，完整接種仍指兩劑，現階段無修改計畫。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，自8月13日以來，超過1978萬美國民眾已接種新冠疫苗追加劑，占完整接種人口10.3%，其中65歲以上族群施打比例最高，約26%。

衛生當局於8月13日核准免疫不全民眾追打第三劑輝瑞/BNT或莫德納（Moderna）疫苗，隨後又於9月至10月間擴大輝瑞、莫德納與單劑型嬌生（Johnson & Johnson）追加劑接種族群。

針對輝瑞、莫德納這兩款信使核糖核酸（mRNA）疫苗，有三大族群能在打完第兩劑六個月後追打第三劑，包括65歲以上年長者、18至64歲患有潛在疾病者、18至64歲在高風險環境工作者。由於嬌生效力低於mRNA疫苗，先前選打嬌生的民眾都能打追加劑，且與第一劑只需隔兩個月。

隨著美國施打追打劑人口增加，有記者今天在白宮簡報會上詢問瓦倫斯，近期是否會重新評估完整接種定義。

瓦倫斯基說，完整接種的定義是指施打一劑嬌生疫苗，或是施打兩劑BNT或莫德納，表示「現階段不會檢視修改這項定義」。

瓦倫斯基10月22日受訪時曾說，美國尚未修改完整接種定義，但會持續檢視此事。她當時透露，未來可能有更新定義的需要，呼籲符合施打追加劑的民眾踴躍接種。

許多美國企業要求員工須完整接種疫苗，部分城市用餐也須出示接種卡，國際旅客11月8日起搭機前也要出示完整接種證明。若美國衛生當局修改完整接種定義，勢必會帶來不小衝擊，也可能引起他國跟進。

至於青少年施打BNT後有較高風險罹患心肌炎，美國是否會考慮調低劑量。瓦倫斯基今天說，美國衛生當局已針對5至11歲孩童謹慎檢視心肌炎議題，這是他們決定把5至11歲族群施打劑量降為三分之一的原因之一。

但她強調，美國衛生當局先前全面檢視青少年與較年長族群的相關數據，發現打疫苗的好處顯著大於染疫風險，尤其是染疫後出現的心肌炎。