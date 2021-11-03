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鳥類罕見案例 研究發現加州神鷲可行孤雌生殖

中央社加州埃斯孔迪多2日綜合外電報導
根據加州聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）保育科學家的研究，極危物種加州神鷲（California condor）可不交配就繁殖生育。(美聯社)
根據加州聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）保育科學家的研究，極危物種加州神鷲（California condor）可不交配就繁殖生育。(美聯社)

根據加州聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）保育科學家的研究，極危物種加州神鷲（California condor）可不交配就繁殖生育。

路透社報導，科學家對聖地牙哥動物園繁殖計畫下的加州神鷲進行例行性生物樣本分析，發現兩隻神鷲雛鳥從未受精的蛋中孵出。

聯盟保育研究部門副主任史丹納（Cynthia Steiner）說：「老實說這讓人大吃一驚，我們沒料到會發現這種情況。」

相關研究上周刊登在美國遺傳協會（American Genetic Association）的官方刊物「遺傳學期刊」（Journal of Heredity）上，史丹納也是研究的共同作者。

科學家證實這兩隻雛鳥的基因都與母鳥各自有關聯，但沒有跟任何雄性有基因關聯性。聖地牙哥動物園表示，這兩隻雛鳥是證實加州神鷲存在無性生殖（或孤雌生殖）的首批案例。

史丹納表示：「這是非常罕見的發現，因為鳥類一般不以此為人熟知，人們知道爬蟲類和魚類會，但鳥類就非常罕見，特別是野生物種。」

史丹納指出，這次的發現尤其令人驚訝，因為這兩隻母鳥不斷與具有繁殖力的雄鳥同住，之前也曾跟雄鳥配對生下雛鳥。過去從未證實雌鳥會在能接近雄鳥的情況下行無性生殖，鳥類從無此例。

史丹納表示：「牠們也會在某個時間、為了某種理由，決定進行無性生殖。」

史丹納指出，兩隻雛鳥孵出時體重都不足，其中一隻被野放後，於2003年兩歲時死亡；另一隻在圈養環境下活了8年，於2017年死亡。

加州神鷲是全球最罕見的鳥類物種之一，但族群數量正逐漸增加。史丹納表示，現在活著的神鷲數量約有500隻，其中200隻左右在圈養環境，野外則有300隻。

野外神鷲數量正在變多，史丹納希望繼續研究加州神鷲的無性生殖，以觀察這種行為是否還在持續。

她說：「我們想了解這種現象現在可能有多常發生，目前（神鷲）族群正在擴大，而非像1980年代以前一樣萎縮。」

加州 動物園 聖地牙哥

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