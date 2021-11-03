美國地方選舉落幕 有色人種表現出色締造歷史

波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

被視為美國總統拜登執政首年施政滿意度小考的重大地方選舉2日落幕，多名有色人種候選人勝出，成為當地首名非白人市長或州級官員，締造歷史紀錄。

以下列出本屆選舉成功出線的非白人候選人。

●華裔市議員吳弭 當選波士頓市長

同屬民主黨 的決選競爭對手喬治（Annissa Essaibi George）承認敗選後，36歲華裔市議員吳弭（Michelle Wu）贏得波士頓市長選舉。WBUR電台報導，吳弭獲得63.6%的選票，喬治則拿下36%選票。

吳弭是波士頓第一位民選有色人種女性市長。繼前市長華爾希（Marty Walsh）3月轉任勞工部長後，現任代理市長市長潔妮（Kim Janey）是位黑人女性。

民主黨候選人亞當斯2日當選紐約市長，當晚在慶功會上發表勝選演說。(記者顏潔恩╱攝影)

●亞當斯成為史上第2位非裔 紐約市長

退休警官亞當斯（Eric Adams）2日代表民主黨擊敗共和黨競爭對手斯里瓦（Curtis Sliwa），成為繼1990年代初期的丁勤時（David Dinkins）後又一位非裔紐約市長。這名新任市長承諾，將照顧有色人種勞工與中產階級選民的需求。

民主黨前聯邦檢察官白艾榮（Alvin Bragg）則擊退共和黨對手肯尼夫（Thomas Kenniff），成為首名領導曼哈頓地區檢察官辦公室的黑人，接下來他將主導前總統川普與家人相關案件的調查工作。

民主黨州眾議員蓋尼（Ed Gainey）當選成為匹茲堡（Pittsburgh）首位非裔市長。美聯社

●蓋尼成匹茲堡首位非裔市長

民主黨州眾議員蓋尼（Ed Gainey）當選成為匹茲堡（Pittsburgh）首位非裔市長之前，曾在賓夕法尼亞州眾議院任職5屆之久。他表示，是因明尼蘇達州明尼阿波利斯市非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝壓頸窒息而死事件激發，決定角逐市長職位。

現年39歲的普雷瓦爾（Aftab Pureval）2日以明顯差距勝過同屬民主黨的對手曼恩（David Mann），成為辛辛那提市首位亞裔市長。美聯社

●普雷瓦爾成辛辛那提首位亞裔市長

現年39歲的普雷瓦爾（Aftab Pureval）2日以明顯差距勝過同屬民主黨的對手曼恩（David Mann），成為辛辛那提市首位亞裔市長。

普雷瓦爾的母親是藏族、父親則來自印度。當選市長前，他曾是100多年來首位當選漢密爾頓郡（Hamilton County）法院書記官的民主黨人。

哈穆德獲選為迪爾伯恩市首位阿拉伯裔市長。美聯社

●哈穆德獲選為迪爾伯恩市首位阿拉伯裔市長

31歲密西根州民主黨州眾議員哈穆德（Abdullah Hammoud）在密西根州迪爾伯恩（Dearborn）市長選戰中，打敗66歲前州眾議員沃倫查克（Gary Woronchak）。

迪爾伯恩以擁有大量阿拉伯裔人口聞名，哈穆德則是這座城市的首位阿裔市長。他將致力解決洪水等城市基礎設施問題。

此外，在西雅圖（Seattle），日裔美國人和黑人混血的哈瑞爾（Bruce Harrell）暫時領先現任市議會議長龔薩雷茲（M. Lorena Gonzalez）。惟可能需要數天時間，才能確定誰是贏家。