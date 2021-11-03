陰謀論支持者等候小甘迺迪復活 脫口秀主持人諷瘋子

深夜脫口秀名嘴吉米金莫(Jimmy Kimmel)。Getty Images

陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)數百名支持群眾2日紛紛聚集達拉斯，因為有網路流言指稱1999年墜機身亡的小約翰‧甘迺迪(John F Kennedy Jr.)將「復活現身」，並在達拉斯宣布前總統川普 「正式復位」。深夜脫口秀名嘴吉米金莫(Jimmy Kimmel)2日晚間在節目中說，美國 「每一分鐘都變得更加瘋狂」，「數百名瘋子」跑到達拉斯想看小甘迺迪復活。金莫說，這些群眾相信小甘迺迪沒死，一直在當川普的特勤，還會幫忙川普復辟，「何不順便把林肯總統也找回來好了？」

根據媒體報導，「匿名者Q」支持者透過社群媒體 平台傳遞訊息指稱，小約翰‧甘迺迪並沒有死亡，2日將現身達拉斯證實還活著，並將出任川普角逐2024年大選的副總統人選。

達拉斯晨報(Dallas Morning News)報導，從1日晚間開始，達拉斯迪利廣場(Dealey Plaza)就出現第一波的「匿名者Q」支持者聚集，2日陸續有另一波支持群眾加入。民主黨籍前總統甘迺迪(John F. Kennedy)1963年11月22日遭遇槍擊身亡的事發地點，就是迪利廣場。

新聞周刊(Newsweek)報導，甘迺迪「復活現身」並未成真之後，「匿名者Q」支持者2日則推出新的陰謀論，透過加密通訊軟體Telegram宣傳甘迺迪父子檔2日晚間將在一場於達拉斯舉辦的滾石(Rolling Stones)演唱會中一起亮相。有「匿名者Q」支持者則發文指稱，滾石樂團吉他手理查茲(Keith Richards)就是前總統甘迺迪。77歲的理查茲出生於英國達特福德(Dartford)。

金莫2日晚間在節目中說，「這些瘋子當中有人還預言說，就連甘迺迪總統也會現身。他如果還在世的話，現在也104歲了。」金莫接著說：「趁著大家都在討論的時候，何不順便把林肯總統也找回來好了？」

金莫在節目中說道：「那些人以為可以在達拉斯看到復活的小甘迺迪。就算他真的來了，憑什麼認為他一定就會支持你們呢？」

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)數位取證研究實驗室(Digital Forensic Research Lab)研究員霍特(Jared Holt)接受達拉斯晨報訪問時說，竟有人數頗多的群眾以為可以看到小甘迺迪復活，令人感到意外。他說：「坦白講，群眾人數讓我頗為詫異。」

霍特指出，光是靠著陰謀論說詞就能動員群眾的現象，令人憂心。

小甘迺迪在「匿名者Q」社群一直是討論度頗高的熱門人物。根據富比世雜誌(Forbes)報導，2019年間，「匿名者Q」支持者廣為流傳的理論為，小甘迺迪將在7月4日美國獨立紀念日當天公開亮相，出任川普的副總統。