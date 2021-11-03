吳弭與多元族群對話 突破美國亞裔政治窄門寫歷史

吳弭當選波士頓首位華裔市長。美聯社

亞裔 是美國 成長最快的選民群體，政壇卻鮮見他們的身影，如今雙親來自台灣的吳弭 ，憑進步遠見、與多元種族人士建立連結，突破美國亞裔政治窄門，成功在波士頓市長決選出線。

麻薩諸塞州亞裔美國人委員會（Massachusetts Asian-American Committee）主席山姆．玄（Sam Hyun）回憶多年前受吳弭之邀，參加亞裔美國人政治領袖會議，談論「如何建設管線和電力」。

他說：「我稱她（吳弭）為我的政壇姐姐，就算她沒要求，我也願為她赴湯蹈火，衝破困境。」

吳弭2日早上向記者發表談話時，認可自己這次競選的象徵意義。她說：「在成長過程中，我從未想過我會、或可能、或應該參與政治。我沒在權力圈看過像我這樣的人。」

吳弭表示：「我們正在重新定義領導的樣貌，並努力爭取讓每個人參與對話。」

吳弭出身哈佛法學院，是麻州進步主義翹楚、現任民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）的得意門生。

雙親來自台灣的吳弭，並沒有將政治形象建樹在種族認同上，而是運用進步政策和遠見，以及基礎廣泛的聯盟，在美國政壇立足。

紐約時報先前報導，擔任市議員期間，吳弭致力了解政府的種種重要細節，前州交通部官員鄧普西（Chris Dempsey）形容吳弭不僅是「有條不紊」，她總是現身處理問題，建設選區並展開對話。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）副會長劉煒（Roger Lau）說，吳弭主宰了過去4屆的波士頓市議員選舉，從第一次競選就與非裔、拉丁裔選民建立連結，她甚至能說一口流利西班牙文。

劉煒表示：「我認為，華人社區和亞裔社區都為她正在做的所有事情，感到無比驕傲。」

不過他也說，吳弭為了成為代表性和所獲服務不足群體，以及在決策談判桌上未有一席之位者的民選代表，著實付出了很多決心和努力。

「波士頓環球報」（Boston Globe）今天報導，儘管如此，許多人表示，吳弭的勝選對尋求建立代表性和大展政治實力的亞裔美國人而言，具有特殊而重大的意義。

吳弭成為波士頓200年來首位女市長，也是第一位有色人種市長。70多歲的羅斯瑪麗．林（Rosemary Lam）1960年代間自香港移民並在中國城長大，她說：「終於，我們有一位亞裔女性代表我們。」

羅格斯大學（Rutgers University）美國女性與政治中心的數據顯示，美國前100大城市中，僅有5名亞裔女性擔任過市長，且這些城市全都在加州，其中3人尚在任期內，而聯邦等級機關的局面，僅略好一些。

麻薩諸塞州議會目前有5名亞裔女性議員，而36歲的吳弭入主波士頓市政府，打破這座城市兩世紀皆由白人男性掌權的局面，更加引人注目。

亞裔美國人這一種族背景多元的群體，僅占波士頓整體投票人口的6%；支持者相信，吳弭的勝選有望激勵更多已在考慮投身政壇的亞裔年輕人，這些支持者幾十年來一直在為此奠定基礎。

越南裔美國人組織VietAID執行長李瑟特．黎（Lisette Le）表示，歐巴馬當選美國總統時，在政治層面啟發了很多人，但組織非裔群體並不是從那開始的。

「華人進步協會」（Chinese Progressive Association）名譽會長蘇珊．李（Suzanne Lee）說：「我們還有漫漫長路要走，但人們開始明白，在亞裔社區之中，也有不一樣的聲音。」她說，最終，社區成為潛在的強大政治力量。

公民參與，例如捐款和志工服務，對這次選舉具相當影響力。

來自亞裔美國人和太平洋島民選民組織APIA Vote的巴托蘭（Raymond Partolan）表示，當看到與自身相似族裔背景的候選人時，更多亞裔美國人會參與政治進程。

劉煒說，吳弭幾乎可謂波士頓改頭換面這一事實的「驚嘆號」。

他表示：「這座城市選出第一位女性和第一個有色人種（市長），在很多方面都顛覆了傳統。它說明了波士頓現在的樣貌，以及它想成為怎樣（的城市）。」