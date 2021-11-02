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世界OnAir／香港跨性別男生 看美脫口秀演員為何引眾怒

世界OnAir／香港跨性別男生 看美脫口秀演員為何引眾怒

世界新聞網
脫口秀喜劇演員戴夫夏普爾(Dave Chappelle)拿跨性別族群的生殖器開玩笑，引發軒然大波，遭到許多LGBTQ團體指責。Getty Images
脫口秀喜劇演員戴夫夏普爾(Dave Chappelle)拿跨性別族群的生殖器開玩笑，引發軒然大波，遭到許多LGBTQ團體指責。Getty Images

美國脫口秀喜劇演員戴夫夏普爾(Dave Chappelle)在10月上架的Netflix節目「華麗最終回」(The Closer)中，拿跨性別族群的生殖器開玩笑，遭到許多LGBTQ (同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒) 團體指責。由於Netflix高層為爭議性內容辯護，讓跨性別員工指責這是「恐跨」，在10月20日發起罷工抗議。

言論向來尖銳、廣受觀眾歡迎的夏普爾，在節目中對於自己因「受騙」而誇讚跨性別女性美麗而感到不舒服；指跨性別女性有如白人把臉塗黑，還將跨性別女性的生殖器比喻成「植物肉」（plant-based meat）。在引起爭議後，夏普爾回應批評時，反控LGBTQ人士「太過敏感」。他還說，在美國你可以開槍殺害黑人，可是你最好別傷害同性戀者的情感。

香港跨性別男生曾令弦(Zephyrus)提到自己在觀看這齣脫口秀時的感受，他表示，能夠理解脫口秀節目特意凸顯尖銳議題、讓觀眾會心微笑的手法，但他向來對Netflix節目水準抱持肯定態度，這次突然出現這麼大的反差，讓他十分驚訝。

香港跨性別男生曾令弦從科學和醫學上提出大家對跨性別的「誤區」。曾令弦提供
香港跨性別男生曾令弦從科學和醫學上提出大家對跨性別的「誤區」。曾令弦提供

曾令弦表示，許多跨性別朋友都有多重身分，就像兩道彩虹，除了跨性別也可能是男同志、女同志、雙性戀或泛性戀。曾令弦說，自己對夏普爾的言論並未感到特別憤怒，因為這類言論不是第一次出現，這也不是一個節目的問題，而是整體社會對這方面都有待提升、進步。

身為一名醫生，曾令弦也從科學和醫學上提出大家對跨性別的「誤區」。夏普爾在節目中曾提到，英國作家J. K. 羅琳說過「Gender is fact」，看似支持跨性別存在，但卻讓人有不同的解讀。曾令弦表示，在英文裡Gender和Sex是不一樣的，出生者性別、性傾向、性別表達也各不相同，每個人可能有不同的組合，不是出生性別是男生、就是男生。

針對跨性別的研究，時間雖然不長，但目前已知性別認同在三、四歲時便差不多定型，在精神醫學領域也有所謂「性別不一致」，這都不是疾病，而是正常現象。曾令弦說，科學上認知是一回事，但讓大家慢慢去理解更重要，需要一些時間去認識和接觸。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到曾令弦來聊聊他對Netflix高層以及夏普爾本身處理此一爭議事件的態度，曾令弦說，如果一段言論會引起部分人不安，就不是誰敏感的問題，而Netflix除了對自己的員工有責任外，也不應讓這類節目造成跨性別者自小認知上的障礙。曾令弦分享了自己對性別認同的過程，從青春期時對自己身體的不開心，到思考轉換性別的可能，以及目前社會法規對跨性別者的種種障礙。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

跨性別 夏普 Netflix

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