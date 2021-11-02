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蘋果共同創辦人：iPhone 13和上一代12沒什麼區別

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果共同創辦人沃茲尼克。(Getty Images)
蘋果共同創辦人沃茲尼克。(Getty Images)

蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Woznaik）並不覺得蘋果近期推出的iPhone 13有什麼特別，還說iPhone 13與上一代的iPhone 12相比，「沒什麼區別」。

僅管外界都稱讚iPhone 13的電池續航力、鏡頭、玻璃硬度優於iPhone 12，但沃茲尼克接受Yahoo採訪時卻認為兩者區別不大，而且他也說分不出新的Apple Watch和前一代差在哪。

沃茲尼克表示：「在科技方面，你總是想跟上最新一代的產品，有時候你的產品落後五年、七年，你明明知道仍夠用，而銷量就是這麼來的。」

沃茲尼克雖是在1976年和賈伯斯創立蘋果電腦（隔年改名為蘋果公司）的共同創辦人之一，但他仍毫不猶豫批評蘋果的產品和商業活動。

沃茲尼克2017年曾說，他不買當時新推出的iPhone X，且對新iPhone的臉部辨識軟體持懷疑態度。他說，他的iPhone 8已經很好用了。

在蘋果現任執行長庫克寄給他一支iPhone X後，沃茲尼克批評，iPhone X在使用上不夠直覺，連Lisa電腦等早期的蘋果產品都比較容易上手。

根據訪談的內容，沃茲尼克也說，他力挺科技產品用戶擁有「維修自己裝置的權利」，而這樣的立場讓他和科技巨頭的意見相左。包含蘋果在內的科技巨頭，都曾抨擊聯邦和州級關於維修權的法律。

iPhone 蘋果 庫克

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