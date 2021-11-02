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北京不滿美核潛艇撞海底山脈的解釋 促詳說事故

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。圖／摘自環球網
中國外交部發言人汪文斌。圖／摘自環球網

美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」10月初在南海作業時撞上「不明物體」，造成10餘名官兵受輕傷，美國海軍今天證實這艘潛艇撞上的是之前未知的海底山脈。而中國外交部則不滿這份解釋，再度敦促美方詳細說明事故。

據港媒香港電台報導，中國外交部發言人汪文斌今說，中方多次對美軍核潛艦在南海撞到不明物體事故表明嚴重關切，要求美方作出詳盡說明。

汪文斌指出，美方先發表了一份語焉不詳的聲明，說核潛艇撞上了不明物體，而在事故發生近一個月後，又說撞上了不知名的海底山，還將事故地點刻意模糊為所謂的「印太地區國際水域」。

他聲稱，美方對核潛艇的航行意圖、事故發生的具體地點、是否在別國專屬經濟區甚至領海、究竟有沒有造成核洩漏和破壞海洋環境等問題，始終沒有明確說明，充分暴露了美方的不透明和不負責任。

汪文斌強調，中方再次敦促美方詳細說明事故，關鍵是要停止派軍艦軍機四處滋事挑釁、炫耀武力，停止損害別國主權安全的行徑。

美國海軍發布調查報告指出，10月初一艘美國海軍核潛艇在南海潛航時是撞到了一座海底山脈，而不是跟另一艘船艦相撞。

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