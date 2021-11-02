喬州眾議員葛林拒戴口罩 遭眾議院罰款達1萬餘元

喬州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(右)。(美聯社)

根據眾議院操守委員會(House Ethics Committee)統計，共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員 瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)由於拒絕配合新冠疫情期間的戴口罩 規定，總共遭到眾院 開罰至少1萬5500元。

眾院操守委員會1日指出，眾院從今年1月起加強執行戴口罩規定之後，葛林違規至少七次。根據眾院違反罰則，眾議員若不遵守戴口罩規定，第一次違規開罰500元，之後再犯則每次罰款2500元，罰款將從國會薪水中直接扣除。聯邦眾議員年薪為17萬4000元。

葛林第一次被開罰是在今年5月，接下來在8月、9月上旬又接連違規。光是在今年9月底，葛林就因為不戴口罩而出現四次違規。

葛林1日發表聲明，重申反對戴口罩的一貫立場。她批評民主黨發布一連串防疫規定與居家避疫措施是「共產黨民主黨員」、「專制獨裁統治者」。

她說：「我會在眾院議場堅持我的立場，對抗專制的民主黨規定，因為我不想讓美國民眾變得孤單。」

葛林發言人戴爾(Nick Dyer)則對華盛頓郵報指出，葛林因為沒戴口罩總共被開罰將近20次，累計罰款金額約4萬8000元。在上個月的推特發文中，葛林則寫道，自己因為不配合戴口罩規定，已經被罰超過2萬5000元。