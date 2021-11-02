華郵：疫情期間另類大離職潮 提早退休但不領社安金

社會安全局。(美聯社)

隨著新冠疫情 爆發而出現的「大離職潮」(Great Resignation)當中，包括一股與眾不同的趨勢。華盛頓郵報報導，某些手頭較為寬裕的民眾，靠著聯邦政府的疫情紓困支票以及一波波股市上漲，便得以提前從職場退休 ，但不必領取社安金 ，等數年後年紀較長，可領取金額更高時才申請。住在華盛頓州奧查德港(Port Orchard)的婦人米契爾(Fawn Michel)，今年5月以62歲年紀退休，但打算等到70歲才要申請領取社安金。

米契爾接受華盛頓郵報專訪時說，今年稍早與丈夫查看積蓄之後，發現因為資產快速增值，如果能夠控制生活開銷，其實已經可以不必再工作了，也不必申請社安金。她說，雇主要求恢復進辦公室上班，但一想到要開車到西雅圖郊區的辦公室通勤上下班，「我就覺得已經受夠了」。

她說，看到朋友、親屬因為疫情而喪生，使得她對於退休的觀念因此改變，「我不禁想著，如果不現在退休，恐怕永遠沒機會了」。

報導指出，對於經濟狀況相對較好的民眾來說，疫情經濟(pandemic economy)的到來，提供了現代史上最具吸引力的提休誘因。聯邦政府大方發放紓困現金支票，股市蒸蒸日上，房價一路走高，外加擔心感染病毒等健康風險考量，讓不少美國民眾紛紛決定提早退休。

華盛頓郵報分析，疫情爆發後提早退休的民眾當中，頗為讓人意外的現象為，許多民眾並沒有因為退休而領取社安金福利(Social Security benefits)，而是決定延後幾年才要申請，屆時每月可領取的社安金，支票金額將比現在領取更高。

社會安全局(Social Security Administration，SSA)統計顯示，今年9月截止的12個月期間，申請社安金福利的人數與一年前同期相比，下降約5%，創下近20年來最大幅度。華盛頓郵報報導，對照同一時間的勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據，65歲至69歲之間勞工申請退休的比例，則增加了5%。

較為年長的美國勞工離開職場，卻沒有申請社安金福利，成為疫情爆發後的另類趨勢。經濟學者、研究人員及政府官員認為，原因在於聯邦政府慷慨發放紓困支票，還有額外失業津貼補助，讓民眾退休之後短時間內至少三餐不成問題。股價與房價雙雙上漲，則讓美國勞工退休帳戶充實不少。

科羅拉多大學丹佛分校(University of Colorado at Denver)經濟學家尼可拉斯(Lauren Hersch Nicholas)指出，通常在經濟衰退期間，依賴社安金計畫過日子的民眾人數將會增加，「我們原以為疫情發生之後，也會出現相同狀況」。她說，但從申請社安金的人數來看，實際情形並非如此。

根據社安金計畫規定，最早可以申請領取的年齡為62歲，隨著年齡增長，每月可領取社安金支票金額也跟著提高，增加金額的年齡計算上限為70歲。社會安全局推算公式顯示，今年當中屆滿65歲民眾，退休前年收入至少6萬元以上，只要延後領取社安金一年，每月領取金額大約就可增加9%，從原本每月領取1418元，變成可領1550元。