強制接種令奏效 紐約警消未打疫苗率大減

紐約市市長白思豪強制緊急應變人員接種COVID-19疫苗,他1日宣稱命令施行成功,儘管部分消防隊員因不滿接種令請病假,市內服務未受影響。(路透)

紐約市 市長白思豪 強制緊急應變人員接種COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫苗 ,他1日宣稱命令施行成功,儘管部分消防隊員因不滿接種令請病假,市內服務未受影響。

白思豪(Bill de Blasio)10月20日發布命令,要求緊急應變人員接種疫苗,強制接種對象原本只有公職教師和醫護人員,後來擴大到紐約市政府其餘16萬名公僕。市府工作人員包括警員與消防員,必須在11月1日前接種疫苗,否則就必須休無薪假,直到能出示接種疫苗證明。

截止日前出現的搶打潮讓未施打率大減,紐約37萬8000名勞動人口的接種率,從10月28日的86%,拉升到週末期間的至少91%。

民主黨籍的白思豪今天在記者簡報會表示:「我們多次要求施打,命令已經奏效。」

在總統拜登等政治領袖都盼控制具高度傳染力的Delta病毒擴散之際,其他城市也出現強制施打爭議。

在伊利諾州庫克郡(Cook County),法官暫時阻止芝加哥針對員警執行強制接種令。

紐約市警消工會也挑戰強制令,但紐約市警察工會(Police Benevolent Association of the City of New York)表示,法院上週拒絕工會所提的暫停執行接種令要求。