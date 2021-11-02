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強制接種令奏效 紐約警消未打疫苗率大減

中央社／紐約1日電
紐約市市長白思豪強制緊急應變人員接種COVID-19疫苗，他1日宣稱命令施行成功，儘管部分消防隊員因不滿接種令請病假，市內服務未受影響。（路透）
紐約市市長白思豪強制緊急應變人員接種COVID-19疫苗，他1日宣稱命令施行成功，儘管部分消防隊員因不滿接種令請病假，市內服務未受影響。（路透）

紐約市市長白思豪強制緊急應變人員接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，他1日宣稱命令施行成功，儘管部分消防隊員因不滿接種令請病假，市內服務未受影響。

白思豪（Bill de Blasio）10月20日發布命令，要求緊急應變人員接種疫苗，強制接種對象原本只有公職教師和醫護人員，後來擴大到紐約市政府其餘16萬名公僕。市府工作人員包括警員與消防員，必須在11月1日前接種疫苗，否則就必須休無薪假，直到能出示接種疫苗證明。

截止日前出現的搶打潮讓未施打率大減，紐約37萬8000名勞動人口的接種率，從10月28日的86%，拉升到週末期間的至少91%。

民主黨籍的白思豪今天在記者簡報會表示：「我們多次要求施打，命令已經奏效。」

在總統拜登等政治領袖都盼控制具高度傳染力的Delta病毒擴散之際，其他城市也出現強制施打爭議。

在伊利諾州庫克郡（Cook County），法官暫時阻止芝加哥針對員警執行強制接種令。

紐約市警消工會也挑戰強制令，但紐約市警察工會（Police Benevolent Association of the City of New York）表示，法院上週拒絕工會所提的暫停執行接種令要求。

紐約市 疫苗 白思豪

上一則

5～11歲童最快本周接種疫苗 小兒科診所及藥局都可施打

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