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臉書吹哨人：查克柏格辭執行長 公司才有望改變

中央社／里斯本1日電
臉書「吹哨者」郝根1日出席葡萄牙里斯本的網路高峰會開幕時，呼籲臉書創辦人查克柏格卸任執行長，並允許變革，而不是把資源用來重塑品牌。（美聯社）
臉書「吹哨者」郝根1日出席葡萄牙里斯本的網路高峰會開幕時，呼籲臉書創辦人查克柏格卸任執行長，並允許變革，而不是把資源用來重塑品牌。（美聯社）

揭露社群平台臉書內部文件的「吹哨人」郝根（Frances Haugen）1日呼籲臉書創辦人查克柏格卸任執行長，並允許變革，而不是把資源用來重塑品牌。

郝根今天在葡萄牙里斯本的網路高峰會（Web Summit）開幕之夜中說：「我認為，如果（查克柏格）繼續擔任執行長，這家公司就不太可能改變。」

郝根曾任臉書（Facebook）產品經理，她被問到查克柏格（Mark Zuckerberg）是否應辭職時，給了肯定的答覆，還說：「這或許是個讓其他人掌權的機會…若有人願意把焦點放在安全上，臉書會更強大。」

臉書公司上週更名為Meta，試圖重塑品牌形象，重點在於打造「元宇宙」，即一種共享虛擬環境，Meta認為這是繼行動網路之後的下一波科技趨勢。

不過，路透報導，一些元宇宙發展先驅指責臉書重塑品牌，是企圖利用一個正熱門的概念來轉移外界近期的負面關注，而這個概念並非臉書原創。

郝根談到臉書更名一事時說，考量到尚未解決的種種安全議題，此舉毫無意義。

她表示：「臉書一再選擇擴張、投入新領域，而不是堅持他們的既有發展。」

臉書近期因龐大的市場影響力、演算法判定及對服務弊端的管理，遭逢國會議員和監管機關的強烈批判。

郝根上月告訴英國和美國國會議員，臉書的演算法推薦極端、製造分裂的內容，並利用較易受影響的群體來讓他們不斷滑手機，因此臉書若不修改演算法，將在全球激發更多暴力抗爭。

郝根說：「關鍵問題在於，平台安全的基礎是依據不同語言來監控內容，無法一體適用於臉書營運的所有國家。」

臉書則予以反擊，稱郝根洩露的文件被用來描繪「錯誤的形象」。

臉書 郝根 查克柏格

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